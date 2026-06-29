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McErlean und Fourmaux wegen Verstößen gegen Sicherheitsgurtpflicht bestraft

Beide Fahrer wurden mit einer Zeitstrafe mit einer Minute belegt. Sie hatten bei der Rallye Akropolis die Autos schon bewegt, als die Sicherheitsgurte der Beifahrer nicht ordnungsgemäß angelegt waren.

WRC

Jon McErlean/Eoin Treacy neu Sechster statt Vierter
Jon McErlean/Eoin Treacy neu Sechster statt Vierter
Foto: Red Bull
Jon McErlean/Eoin Treacy neu Sechster statt Vierter
© Red Bull

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Die Akropolis-Rallye Griechenland hatte Jon McErlean (M-Sport Ford) mit einem für ihn bisher besten vierten Platz in der Gesamtwertung einer WM-Rallye abgeschlossen. Auf der vorletzten Wertungsprüfung am Finaltag hatte er mit einem Ausrutscher noch einen Schreckmoment überstanden hatte.

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Jon McErlean: Trotz Zeitstrafe bestes WM-Ergebnis in der Karriere
Jon McErlean: Trotz Zeitstrafe bestes WM-Ergebnis in der Karriere
Foto: Red Bull
Jon McErlean: Trotz Zeitstrafe bestes WM-Ergebnis in der Karriere
© Red Bull

Dieser Fehler kam ihm jedoch im nach hinein teuer zu stehen, da die Sicherheitsgurte seines Beifahrers Eoin Treacy noch nicht wieder vollständig angelegt waren, als McErlean die Fahrt wieder aufgenommen hatte. Treacy hatte nach dem Zwischenfall das OK-Schild außerhalb des Autos hochhalten müssen.

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Treacy erklärte bei der Anhörung vor den Rennkommissaren, er habe McErlean gesagt, er solle noch nicht losfahren, da seine Gurte nicht vollständig angelegt waren. Allerdings belegten Videoaufnahmen, dass das Auto bereits in Bewegung war, bevor Treacys Gurte vollständig angelegt waren.

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Adrian Fourmaux/Alexandre Corias neu auf Platz sieben gewertet
Adrian Fourmaux/Alexandre Corias neu auf Platz sieben gewertet
Foto: Red Bull
Adrian Fourmaux/Alexandre Corias neu auf Platz sieben gewertet
© Red Bull

Durch die Zeitstrafe fällt das M-Sport-Duo auf den sechsten Gesamtrang zurück, was ironischerweise immer noch für sie das beste Ergebnis bei einem Rallye-WM-Lauf darstellt.

Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux hielt auf WP12 an, um einen Reifenschaden zu beheben. Er fuhr jedoch schon los, ohne dass die Sicherheitsgurte seines Beifahrers Alexandre Corias bereits vollständig angelegt waren. Der Franzose erkannte schnell, dass dies nicht der Fall war und verlangsamte das Auto. Doch erneut belegten Videoaufnahmen den Vorfall und dem Duo eine Strafe auferlegt. Fourmaux, der zunächst zwei Plätze hinter McErlean auf Rang sechs klassiert worden war, rutscht aufgrund der Strafe um einen Platz auf Rang sieben zurück.

Adrian Fourmaux im griechischen Schotterstaub
Adrian Fourmaux im griechischen Schotterstaub
Foto: Red Bull
Adrian Fourmaux im griechischen Schotterstaub
© Red Bull

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Infolgedessen rückt Sami Pajari in der Wertung auf den vierten Platz vor, während der Meisterschaftsführende Elfyn Evans zwei Plätze gutmacht und nun Fünfter ist. Das beschert ihm vier Meisterschaftspunkte und baut damit seinen Vorsprung auf seine Toyota-Kameraden Takamoto Katsuta auf 11 Punkte und auf den Rallyesieger Sebastien Ogier auf 37 Punkte aus.

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Team

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

1

17

3:36:40,700

0,000

35

02

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

11

17

+58,300

0,000

22

03

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

18

17

+3:04,800

0,000

20

04

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

55

17

+4:55,500

0,000

12

05

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

5

17

+5:02,200

0,000

18

06

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

16

17

+5:08,700

0,000

8

07

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

33

17

+5:54,900

0,000

7

08

Mārtiņš Sesks

M-Sport Ford World Rally Team

Mārtiņš Sesks

M-Sport Ford World Rally Team

22

17

+8:05,800

0,000

4

09

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Toksport WRT

Robert Virves

Toksport WRT

27

17

+9:50,100

0,000

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