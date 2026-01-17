Mit der 94. Rallye Monte Carlo beginnt die Rallye-Weltmeisterschaft 2026

Startnummer
Fahrer/Nation
Fahrzeug
Sébastien Ogier / Vincent Landais (FRA/FRA)
Elfyn Evans / Scott Martin (GBR/GBR)
Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (BEL/BEL)
Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (JPN/IRL)
Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (FRA/FRA)
Sami Pajari / Marko Salminen (FIN/FIN)
Oliver Solberg / Elliott Edmondson (SWE/GBR)
Gregoire Munster / Louis Louka (LUX/BEL)
Joshua McErlean / Eoin Treacy (IRL/IRL)
Hayden Paddon / John Kennard (NZL/NZL)
Jon Armstrong / Shane Byrne (IRL/IRL)
Yohan Rossel / Arnaud Dunand (FRA/FRA)
Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (BUL/KGZ)
Roberto Daprà / Luca Guglielmetti (ITA/ITA)
Romet Jürgenson / Siim Oja (EST/EST)
Yuki Yamamoto / James Fulton (JPN/IRL)
Eric Camilli / Thibault de la Haye (FRA/FRA)
Filip Mareš / Radovan Bucha (CZE/CZE)
Leo Rossel / Guillaume Mercoiret (FRA/FRA)
Pablo Sarrazin / Yannick Roche (FRA/FRA)
Filip Kohn / Ross Whittock (CZE/GBR)
Chris Ingram / Alexander Kihurani (GBR/USA)
Matteo Chatillon / Maxence Cornuau (FRA/FRA)
Eliott Delecour / Sabrina De Castelli (FRA/FRA) Toyota
Arthur Pelamourgues / Bastien Pouget (FRA/FRA)
Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot (POL/POL)
Amaury Molle / Alex Dubois (BEL/FRA)
Olivier Burri / Stéphane Fellay (SUI/SUI)
John Wartique / Maxime Andernack (BEL/BEL)
Julien Piguet / Marc Haddad (FRA/LBN)
Stefano Mella / Francesco Pezzoli (SUI/ITA)
Johannes Keferböck / Ilka Minor (AUT/AUT)
Eamonn Boland /XXX (IRL/IRL)
Luciano Cobbe / Roberto Mometti (ITA/ITA)
Dimitrios Drivakos / Aikaterini Bante (GRE/GRE)
Filippo Marchino / Pietro Elia Ometto (USA/ITA)
Henk Vossen / Saskia Bleijenberg (NED/NED)
Carlo Covi / Michela Lorigliola (ITA/ITA)
Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi (ITA/ITA)
Guivanni Rossi / Kylian Sarmezan (FRA/FRA)
Eric Royère / Alexis Grenier (FRA/FRA)
Jean-Christophe Guibert / Laurent Gracial (FRA/FRA)
Olivier Courtois / Hubert Risser (FRA/FRA)
Cédric Cherain / Jasper Vermeulen (BEL/BEL)
Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain (GER/GER)
Christophe Barneaud / Marc Barneaud (FRA/FRA)
Paolo Vallivero / Stefano Cirillo (ITA/ITA)
Andreas Franke / Michael Wenzel (GER/GER)
Armand Fumal / Jules Escartefigue (BEL/FRA)
Christophe Berard / Christophe Bernabo (FRA/FRA)
Marc Dessi / Serena Giuliano (MON/ITA)
Blażej Gazda / Michał Jurgała (POL/POL)
Renaud Dolce / Quentin Giroud (FRA/FRA)
Paolo Vigo / Matteo Canobbio (ITA/ITA)
Marco Oldani / Pietro D’Agostino (ITA/ITA)
Andrea Spataro / Alessia Muffolini (ITA/ITA)
David Berard / Frédéric Lager (FRA/FRA)
Aldo Calabrini / Alfredo Tarquinio (ITA/ITA)
Giancarlo De Matteis / Giulia Bico (ITA/ITA)
Emanuele Fiore / Martina Musiari (ITA/ITA)
Gilles Michellier / Christophe Richard (FRA/FRA)
Jean Paul Palmero / Mattia Pastorino (MON/ITA)
Olivier Morini / Stéphane Marquez (FRA/FRA)
Richard Desbordes / Steven Desbordes (FRA/FRA)
Davide Cagni / Alessio Spezzani (ITA/ITA)
Giacomo Matteuzzi / Juri Frosini (ITA/ITA)