Mit der 94. Rallye Monte Carlo beginnt die Rallye-Weltmeisterschaft 2026
Die Traditionsrallye, mit dem Fürstentum Monaco und der südfranzösischen Stadt Gap als zentrale Orte des Saisonauftakts, führt mit 17 WPs vom 22. bis 26. Januar auf engen Straßen durch die Seealpen.
WRC
Die Rallye Monte Carlo bietet auch abseits der Pisten ein tolles Spektakel
Die Rallye Monte Carlo bietet auch abseits der Pisten ein tolles Spektakel© Red Bull
Als besonderes Highlight wird beim Saisonauftakt in diesem Jahr in Monte Carlo eine Sonderprüfung auf einem verkürzten Teil des Grand Prix-Kurses nahe dem Hafen gefahren.
Vor der neuen Rallye-WM-Saison: Die Hersteller präsentierten sich in Monaco
Vor der neuen Rallye-WM-Saison: Die Hersteller präsentierten sich in Monaco© Red Bull
Der Saisonauftakt ist bekanntlich das unvorhersehbarste Ereignis im Kalender. In den französischen Alpen geht es nicht nur Bestzeiten, sondern auch auf den kniffligen Terrain nicht abzukommen. Die Rallye Monte Carlo wird in insgesamt 17 Wertungsprüfungen über 339 Kilometer ausgefahren. Einschließlich Verbindungsstraßen beträgt die Gesamtdistanz 1.552,45 Kilometer. Die Teams müssen sich auf unterschiedlichste Bedingungen gefasst machen. Vom trockenem Asphalt hin zu Matsch, Eis und Schnee müssen die verschiedensten Fahrbahnverhältnisse gemeistert werden, die sich innerhalb kürzester Zeit verändern können.
Winterliche Bedingungen könnten die Fahrer ganz besonders herausfordern
Winterliche Bedingungen könnten die Fahrer ganz besonders herausfordern© Red Bull
Mit den strapaziösen Bergpässen der Drome bis zum legendären Finale am Col de Turini bleibt die Monte Carlo die Rallye, die jeder Fahrer gewinnen möchte, die aber nur wenige wirklich perfekt meistern.
Die Rallye Monte Carlo, bekannt als das Juwel in der Rallye-WM, stellt seit ihrer ersten Ausfürhung im Jahr 1911 die größten Herausforderungen an Fahrer, Fahrzeuge und Teams. Ihr legendärer Status basiert auf einem Widerspruch: Es handelt sich um eine Asphalt-Rallye, die häufig auf Eis gewonnen wird. Die Heimat des Motorsportklassikers liegt in den engen, kurvenreichen Pässen der Alpes-Maritimes und Hautes-Alpes. Dort kann das Wetter innerhalb kürzester Zeit von alpinem Sonnenschein zu Schneesturm umschlagen.
Die Rallye Monte Carlo nutzt teilweise die F1-Strecke für eine WP
Die Rallye Monte Carlo nutzt teilweise die F1-Strecke für eine WP © Red Bull
Ein charakteristisches Merkmal der Monte ist die Reifenlotterie. Anders als bei jeder anderen Veranstaltung der Rallye-WM ist der Schlüssel zum Sieg hier oft die Fähigkeit, mit den falschen Reifen so langsam wie möglich zu fahren. Die Teams müssen häufig einen Kompromiss wählen - Spikereifen für vereiste Bergstrassen, dann aber auch Slicks für trockene WPs. Das bedeutet, dass die Fahrer einen Großteil des Wochenendes damit verbringen sich wechselnden Bodenhaftungen auszusetzen und diese abzuwägen.
Die 17 Wertungsprüfungen der Rallye Monte Carlo über insgesamt 339,15 Kilometer
Wertungsprüfung
Strecke
Distanz
21.01.2026, Mittwoch
Shakedown
Gap
4,25 km
22.01.2026, Donnerstag
WP1
Toudon - Saint Antonin
21,90 km
WP2
Esclangon - Seyne les Alpes
23,80 km
WP3
Vaumeilh - Claret 1
15,06 km
23.01.2026, Freitag
WP4
Laborel - Chauvac Laux Montaux 1
17,95 km
WP5
St Nazaire le Désert - La Motte Chalancon 1
28,70 km
WP6
Batie des Fonts - Aspremont 1
17,79 km
WP7
Laborel - Chauvac Laux Montaux 2
17,95 km
WP8
St Nazaire le Désert - La Motte Chalancon 2
28,70 km
WP9
La Batie des Fonts - Aspremont 2
17,79 km
24.01.2026, Samstag
WP10
La Breole - Bellaffaire 1
29,93 km
WP11
Vaumeilh -- Claret 2 15,06 km
WP12
La Breole - Bellaffaire
29,93 km
WP13
Circuit Monaco
2,69 km
25.01.2026, Sonntag
WP14
Col de Braus - La Cabanette 1
12,50 km
WP15
La Bollène Vésubie - Moulinet1 23,45 km
23,45 km
WP16
Col de Braus - La Cabanette 2
12,50 km
WP17
La Bollene Vesubie -Moulinet 2
23,45 km
Die Rallye Monte Carlo führt meist über herausforderende enge Alpenstraßen
Die Rallye Monte Carlo führt meist über herausforderende enge Alpenstraßen © Red Bull
Die Starterliste
Startnummer
Fahrer/Nation
Fahrzeug
1
Sébastien Ogier / Vincent Landais (FRA/FRA)
Toyota
33
Elfyn Evans / Scott Martin (GBR/GBR)
Toyota
11
Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (BEL/BEL)
Hyundai
18
Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (JPN/IRL)  
Toyota
16
Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (FRA/FRA)
Hyundai
5
Sami Pajari / Marko Salminen (FIN/FIN)
Toyota
99
Oliver Solberg / Elliott Edmondson (SWE/GBR)
Toyota
13
Gregoire Munster / Louis Louka (LUX/BEL)  
Ford
55
Joshua McErlean / Eoin Treacy (IRL/IRL)
Ford
20
Hayden Paddon / John Kennard (NZL/NZL)
Hyundai
95
Jon Armstrong / Shane Byrne (IRL/IRL)  
Ford
21
Yohan Rossel / Arnaud Dunand (FRA/FRA)  
Lancia
22
Nikolay Gryazin / Konstantin Aleksandrov (BUL/KGZ)  
Lancia
23
Roberto Daprà / Luca Guglielmetti (ITA/ITA)  
Skoda
24
Romet Jürgenson / Siim Oja (EST/EST)
Ford
25
Yuki Yamamoto / James Fulton (JPN/IRL)
Toyota
26
Eric Camilli / Thibault de la Haye (FRA/FRA)
Skoda
27
Filip Mareš / Radovan Bucha (CZE/CZE)
Toyota
28
Leo Rossel / Guillaume Mercoiret (FRA/FRA)
Citroen
29
Pablo Sarrazin / Yannick Roche (FRA/FRA)  
Citroen
30
Filip Kohn / Ross Whittock (CZE/GBR)  
Skoda
31
Chris Ingram / Alexander Kihurani (GBR/USA)  
Toyota
32
Matteo Chatillon / Maxence Cornuau (FRA/FRA)
Skoda
34
Eliott Delecour / Sabrina De Castelli (FRA/FRA) Toyota
Toyota
35
Arthur Pelamourgues / Bastien Pouget (FRA/FRA)  
Hyundai
36
Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot (POL/POL)
Skoda
37
Amaury Molle / Alex Dubois (BEL/FRA)
Skoda
38
Olivier Burri / Stéphane Fellay (SUI/SUI)
Toyota
39
John Wartique / Maxime Andernack (BEL/BEL)  
Skoda
40
Julien Piguet / Marc Haddad (FRA/LBN)
Citroen  
41
Stefano Mella / Francesco Pezzoli (SUI/ITA)
Skoda
42
Johannes Keferböck / Ilka Minor (AUT/AUT)
Toyota
43
Eamonn Boland /XXX (IRL/IRL)
Ford
44
Luciano Cobbe / Roberto Mometti (ITA/ITA)
Skoda
45
Dimitrios Drivakos / Aikaterini Bante (GRE/GRE)  
Hyundai
46
Filippo Marchino / Pietro Elia Ometto (USA/ITA)  
Citroen
47
Henk Vossen / Saskia Bleijenberg (NED/NED)  
Hyundai
48
Carlo Covi / Michela Lorigliola (ITA/ITA)
Skoda
49
Matteo Fontana / Alessandro Arnaboldi (ITA/ITA)
Ford
50
Guivanni Rossi / Kylian Sarmezan (FRA/FRA)
Ford
51
Eric Royère / Alexis Grenier (FRA/FRA)
Ford
52
Jean-Christophe Guibert / Laurent Gracial (FRA/FRA)
Ford
53
Olivier Courtois / Hubert Risser (FRA/FRA)  
Renault
54
Cédric Cherain / Jasper Vermeulen (BEL/BEL)  
Skoda
56
Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain (GER/GER)  
Skoda
57
Christophe Barneaud / Marc Barneaud (FRA/FRA)  
Skoda
58
Paolo Vallivero / Stefano Cirillo (ITA/ITA)
Toyota
59
Andreas Franke / Michael Wenzel (GER/GER)
Skoda
60
Armand Fumal / Jules Escartefigue (BEL/FRA)  
Alpine
61
Christophe Berard / Christophe Bernabo (FRA/FRA)  
Alpine
62
Marc Dessi / Serena Giuliano (MON/ITA)
Alpine
63
Blażej Gazda / Michał Jurgała (POL/POL)
Renault
64
Renaud Dolce / Quentin Giroud (FRA/FRA)
Ford
65
Paolo Vigo / Matteo Canobbio (ITA/ITA)
Lancia
66
Marco Oldani / Pietro D’Agostino (ITA/ITA)
Lancia
67
Andrea Spataro / Alessia Muffolini (ITA/ITA)
Peugeot
68
David Berard / Frédéric Lager (FRA/FRA)
Peugeot
69
Aldo Calabrini / Alfredo Tarquinio (ITA/ITA)
Peugeot
70
Giancarlo De Matteis / Giulia Bico (ITA/ITA)
Lancia
71
Emanuele Fiore / Martina Musiari (ITA/ITA)
Lancia
72
Gilles Michellier / Christophe Richard (FRA/FRA)
Peugeot
73
Jean Paul Palmero / Mattia Pastorino (MON/ITA)
Lancia
74
Olivier Morini / Stéphane Marquez (FRA/FRA)
Peugeot
75
Richard Desbordes / Steven Desbordes (FRA/FRA)  
Renault
76
Davide Cagni / Alessio Spezzani (ITA/ITA)
Renault
77
Giacomo Matteuzzi / Juri Frosini (ITA/ITA)
Renault
Themen
  • WRC
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Sébastien Ogier
293
2
Elfyn Evans
289
3
Kalle Rovanperä
256
4
Ott Tänak
216
5
Thierry Neuville
194
6
Takamoto Katsuta
122
7
Adrien Fourmaux
115
8
Sami Pajari
107
9
Oliver Solberg
71
10
Grégoire Munster
40
  • Vergangen
    Forum8 Rally Japan
    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Rally Saudi Arabia
    Jeddah, Saudi Arabien
    27. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Demnächst
    Rallye Monte-Carlo
    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Rally Sweden
    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event
  • Safari Rally Kenya
    Nairobi, Kenia
    12. - 15.03.2026
    Zum Event
