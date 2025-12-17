Project Rally One steigt als Konstrukteur in die Rallye-WM 2027 ein

Die Rallyeweltmeisterschaft hat ihren ersten bestätigten «Konstrukteur» für die Saison 2027: Der ehemalige Citroen-Teamchef Yves Matton leitet gemeinsam mit anderen die Entwicklung von Project Rally One.

Die Ankündigung des neuen Autos, das zum Start der Saison 2027 fertig sein soll, kommt nur eine Woche nach der Bestätigung eines neuen Konstrukteursrahmens durch das FIA-World Motor Sport Council. In etwas mehr als 12 Monaten wird in der Rallye-WM erlaut sein, dass unabhängige Tunern Autos zu bauen und neben und gegen Originalherstellern im Rennen um die erste FIA WRC-Konstrukteursmeisterschaft anzutreten.

Das erste Chassis von Project Rally One wurde gemäß den brandneuen WRC27-Vorschriften der FIA entwickelt, die eine Sicherheitszelle mit Rohrrahmen, Doppelquerlenkeraufhängung, Allradantrieb sowie einen 1600-ccm-Turbomotor vorschreiben. Ein Chassis wurde bereits gebaut. Ein Prototyp steht vor der Fertigstellung und soll im Frühjahr nächsten Jahres erstmals getestet werden.

Der erfahrene Motorsportingenieur und Mitbegründer von Project Rally One, Lionel Hansen, kommentierte: «Der Einstieg von Project Rally One in die Rallye-WM ist ein äußerst wichtiger Moment für uns. Wir sind sehr stolz darauf, als Erste ein neues Auto für die nächste Ära der Rallye-WM vorstellen zu können».

«Die Einführung der WRC27-Vorschriften gab uns die Möglichkeit, den Schritt in die Meisterschaft zu wagen. Der neue technische Rahmen schafft die richtigen Voraussetzungen für unabhängige Projekte wie das unsere, sodass wir ein Auto von Grund auf entwickeln und uns auf höchstem Niveau mit den Herstellern messen können.

Die Fortschritte, die wir bereits erzielt haben, geben uns großes Vertrauen in die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Mit dem fertigen Chassis und dem Prototyp, der sich derzeit in der Montage befindet, sind wir in einer starken Position. Der Shakedown soll im Frühjahr erfolgen».

Das Fahrzeug, das die vorgeschriebene Kostenobergrenze von 345.000 Euro einhalten muss, wird mit besonderem Augenmerk auf die Optimierung der Federung und Geometrie, die Gewichtsverteilung und die Zuverlässigkeit entwickelt. Nach der Homologation behält es diesen Status für die nächsten 10 Jahre.

Malcolm Wilson, stellvertretender FIA-Präsident für den Bereich Sport, unterstrich, dass das neue Fahrzeug zeige, dass die WRC27-Vorschriften ihr erklärtes Ziel erreichen würden. Hürden für den Einstieg von Tunern in die Rallye-WM sind durch das neue Reglement gesenkt.

«Die Einführung von Project Rally One ist ein bedeutender Moment für die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft», erläuterte Wilson. « Es bestätigt, dass die Entwicklung hin zu einem kostengünstigeren und zugänglicheren technischen Rahmen bereits neue Teilnehmer für den Sport hervorbringt. Die Rekrutierung neuer Teilnehmer ist für das langfristige Wachstum der Rallye-WM von entscheidender Bedeutung. Es ist ermutigend zu sehen, dass sich neue Tuner darauf vorbereiten, neben den Herstellern anzutreten».

Nach vierjähriger Vorbereitungszeit sagte Xavier Mestelan Pinon, technischer und Sicherheitsbeauftragter der FIA, dass die neuen Regeln das Versprechen von Präsident Mohammed Ben Sulayem einlösen würden.

Mestelan Pinon erklärte: «Die Vision für die WRC27 wurde erstmals aufgezeigt, als FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem einen Regulierungsrahmen forderte, der die Kosten senken, die Teilnahme erweitern und die langfristige Stabilität der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft gewährleisten sollte».

«In den letzten vier Jahren haben wir daran gearbeitet, einen Regulierungsrahmen zu entwickeln, der Sicherheit, Erschwinglichkeit, Flexibilität und Zugänglichkeit in den Mittelpunkt stellt und eine Formel schafft, die für Neueinsteiger in die Meisterschaft attraktiv ist».

Der Einstieg von Project Rally One in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft ist ein klares Zeichen dafür, dass diese Vision Gestalt annimmt. Durch die Öffnung der Homologation für Tuner und die Einführung eines kostengünstigen langfristigen technischen Rahmens für die Kategorie haben wir ein Umfeld geschaffen, in dem Tuner zu gleichen Bedingungen wie Hersteller in die WRC einsteigen können. Das Projekt Rally One veranschaulicht genau, was mit dieser Vision erreicht werden sollte, und bestätigt, dass die neue Ära der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft bereits jetzt das Wachstum und die Vielfalt bringt, die dieser Sport braucht».