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Rallye Argentinien vor WM-Comeback: El Cóndor soll zurückkehren!

Neun Jahre nach dem letzten WM-Auftritt rückt Argentiniens WM-Comeback näher: 2028 soll die Rallye zurückkehren. Zuvor muss Córdoba im März 2027 die FIA überzeugen.

WRC

Ott Tanak bei der Rallye Argentinien 2019
Ott Tanak bei der Rallye Argentinien 2019
Foto: Red Bull
Ott Tanak bei der Rallye Argentinien 2019
© Red Bull

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Neun Jahre nach dem letzten WM-Auftritt rückt Argentiniens WM-Comeback näher: 2028 soll die Rallye zurückkehren. Zuvor muss Córdoba im März 2027 die FIA überzeugen.

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Die Rallye Argentinien ist zurück auf der großen Motorsport-Bühne – zumindest mit einem konkreten Comeback-Plan. Die FIA hat für März 2027 eine dreitägige Kandidatenrallye in Córdoba bestätigt. Sie ist der entscheidende Härtetest auf dem Weg zurück in die Rallye-Weltmeisterschaft. Gelingt die Bewährungsprobe, könnte der südamerikanische Klassiker 2028 sein WM-Comeback feiern.

Letzter Sieger der Rallye Argentinien in 2019: Thierry Neuville
Letzter Sieger der Rallye Argentinien in 2019: Thierry Neuville
Foto: Red Bull
Letzter Sieger der Rallye Argentinien in 2019: Thierry Neuville
© Red Bull

Die Anforderungen sind hoch. FIA-Vertreter nehmen die sportliche Organisation, Sicherheitskonzepte, medizinische Versorgung und Infrastruktur genau unter die Lupe. Auch die geplanten Wertungsprüfungen und der Servicepark müssen WM-Standards erfüllen. Die Veranstaltung wird als Lauf zur südamerikanischen FIA-CODASUR-Meisterschaft ausgetragen. Erst nach erfolgreicher Prüfung und dem anschließenden Genehmigungsverfahren kann der Weltmotorsportrat grünes Licht geben.

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Die Voraussetzungen sind geschaffen: WRC-Promoter und die Regierung der Provinz Córdoba haben eine mehrjährige Vereinbarung zur Rückkehr getroffen. Auch das Veranstaltungskonzept steht in groben Zügen. Rund um das Estadio Mario Alberto Kempes soll eine neue WRC-Arena entstehen. Sie vereint den Servicepark mit einem zentralen Treffpunkt für die Fans.

Sportlich setzt Argentinien auf seine größten Trümpfe: anspruchsvolle Schotterpisten, spektakuläre Berglandschaften und eine einzigartige Rallye-Atmosphäre. Besonders die legendäre Wertungsprüfung El Cóndor könnte wieder in den Streckenplan rücken. Der raue Bergkurs gehört zu den bekanntesten Prüfungen der WRC. Eine endgültige Routenplanung gibt es allerdings noch nicht.

Legendäre Wertungsprüfung El Cóndor
Legendäre Wertungsprüfung El Cóndor
Foto: Red Bull
Legendäre Wertungsprüfung El Cóndor
© Red Bull

Seit der Premiere 1980 zählt die Rallye Argentinien zu den traditionsreichsten Veranstaltungen der Weltmeisterschaft. Zehntausende Fans verwandelten die Bergetappen rund um Córdoba regelmäßig in ein Motorsport-Spektakel. Anspruchsvolle Schotterstraßen, schwierige Bedingungen und eine leidenschaftliche Zuschauerkulisse machten den Lauf zu einer festen Größe im WM-Kalender.

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2019 gewann Thierry Neuville im Hyundai i20 Coupe WRC die bislang letzte WM-Ausgabe. Die für 2020 geplante Rallye fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Danach blieb Argentinien aus dem Kalender verschwunden.

Jetzt steht die Rückkehr erstmals auf einem konkreten Fundament. Noch muss Córdoba liefern. Doch gelingt der Test im März 2027, bekommt die WRC einen ihrer spektakulärsten Klassiker zurück. Und mit ihm einen Schauplatz, an dem Rallyesport noch immer eine ganz besondere Leidenschaft entfacht.

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