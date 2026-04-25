Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Rallye Islas Canarias: Solberg auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Ogier

Weltmeister Sebastien Ogier befindet sich im Toyota beim fünften WM-Lau, nach dem Samstag weiterhin in Führung. Allerdings liegt Teamkollege Solberg nach 14 von 18 Wertungsprüfungen nur knapp zurück.

Martin Gruhler

Von

WRC

Weltmeister Ogier führt die Rallye Islas Canarias weiter an
Weltmeister Ogier führt die Rallye Islas Canarias weiter an
Foto: Red Bull
Weltmeister Ogier führt die Rallye Islas Canarias weiter an
© Red Bull

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Ogier führt die Rallye seit der zweiten Wertungsprüfung am Freitagmorgen an. Der Franzose konnte es allerdings nicht locker angehen, den sein junger schwedischer Teamrivale folgt ihm im engen Abstand.

Werbung

Werbung

Der Neunfachweltmeister startete am Samstag mit 8,9 Sekunden Vorsprung vor dem Monte-Carlo-Sieger, verlor jedoch im Laufe des Vormittags 3,6 Sekunden und ging noch mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden in den Nachmittag.

Sebastien Ogier analysiert knappen Vorsprung auf Solberg
Sebastien Ogier analysiert knappen Vorsprung auf Solberg
Foto: Red Bull
Sebastien Ogier analysiert knappen Vorsprung auf Solberg
© Red Bull

Empfehlungen

Die Abstände waren auf der WP 12 extrem knapp, wobei Solberg dem Führenden eine Zehntelsekunde abnahm. Auf WP13 fuhren die beiden unglaublicher weise die gleiche Zeit heraus.

Werbung

Werbung

Damit hatte Ogier vor der letzten Tages-WP mit der Ogier führt die Rallye seit der zweiten Wertungsprüfung am Freitagmorgen an. Der Franzose konnte es allerdings nicht locker angehen, den sein junger schwedischer Teamrivale folgt ihm im engen Abstand.

Der amtierende Weltmeister startete am Samstag mit 8,9 Sekunden Vorsprung vor dem Monte-Carlo-Sieger, verlor jedoch im Laufe des Vormittags 3,6 Sekunden und ging noch mit einem Vorsprung von 5,3 Sekunden in den Nachmittag.

Oliver Solberg verkleinert Rückstand auf Ogier
Oliver Solberg verkleinert Rückstand auf Ogier
Foto: Red Bull
Oliver Solberg verkleinert Rückstand auf Ogier
© Red Bull

Die Abstände waren auf der WP 12 extrem knapp, wobei Solberg dem Führenden eine Zehntelsekunde abnahm. Auf WP13 fuhren die beiden unglaublicher weise die gleiche Zeit heraus.

Werbung

Werbung

Damit hatte Ogier vor der letzten Tages-WP mit der 28-Kilometer-Prüfung (Moya-Galdar) einen Vorsprung von 5,2 Sekunden. Als die Reifen des Franzosen dort zu überhitzen begannen, konnte Solberg den Rückstand weiter leicht verkürzen, der nun auf unter vier Sekunden schrumpfte.

«Ich hatte eine schreckliche WP, da auch bei mir die Reifen schließlich nachließen. Ich dachte mir, ich muss trotzdem aufs Ganze gehen», erläuterte Solberg, der für seine riskante Fahrt belohnt wurde. «In Afrika hatte ich Pech und in Kroatien war es meine Schuld. Ich werde nicht nervös werden, wenn ich morgen mit Sebastien um den Sieg kämpfe. Es sind noch vier lange Etappen zu fahren. Alles ist möglich».

Ogier konterte: «Ich freue mich auf morgen - endlich sind ein paar neue Etappen dabei, die eine interessante Herausforderung darstellen werden. Unser Duell wird ziemlich interessant werden. Wir wollen die enge Auseinandersetzung genießen, denn das ist ja der Grund, weshalb wir hier überhaupt hier sind».

In der Gesamtwertung hält Elfyn Evans den dritten Platz, hat aber den Anschluss an seine beiden Toyota-Teamkollegen an der Spitze verloren.

Werbung

Werbung

Er startet am Finaltag mit einem Rückstand von 21,9 Sekunden auf den Führenden, liegt aber komfortabel eine halbe Minute vor Sami Pajari und Takamoto Katsuta. Toyota dominiert somit die 50. Auflage der Rallye Islas Canarias weiterhin komplett.

Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux übernahm am Samstag auf der ersten WP den sechsten Platz von seinem Teamkollegen Dani Sordo und baute seinen Vorsprung auf ihn bis zur Schluss-WP des Tages sukzessive auf 31,8 Sekunden aus. Teilzeitfahrer Sordo liegt bei seinem Spanien-Heimspiel unterdessen nun nur noch zwei Sekunden vor dem dritten i20 N Rally1 von Ex-Weltmeister Thierry Neuville.

Yohan Rossel führt im Lancia die WRC2-Wertung an
Yohan Rossel führt im Lancia die WRC2-Wertung an
Foto: XPB
Yohan Rossel führt im Lancia die WRC2-Wertung an
© XPB

Einen schwierigen Moment hatte M-Sport Ford--Pilot Jon Armstrong zu überstehen, als er in WP14 vor einer Brücke in einer engen Rechtskurve von der Straße rutschte. Der Ire war zu schnell gewesen, schaffte es aber gerade noch einen Reifenstapel auszuweichen, der eine Leitplanke schützte. Zuschauer halfen das Auto wieder auf die Straße zu bugsieren. So konnte Armstrong seinen Arbeitstag noch beenden, auch wenn der Zeitverlust über zwei Minuten betragen hatte. Mit dem Zwischenfall verlor er seine Top Ten-Platzierung und kommentierte: «Das ist sehr schade, denn wir hatten das ganze Wochenende über eigentlich ein gutes Rennen».

Werbung

Werbung

Sein M-Sport-Teamkamerad Josh McErlean liegt auf Platz neun vor dem bestplatzierten WRC2- Piloten Yohan Rossel mit dem Lancia. Der Spanier Alejandro Cachon (Toyota) hält bei den Rally2-Autos vor den morgigen vier Finaletappen Platz zwei. Im Citroen liegt Leo Rossel auf Position drei.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

81

2

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

74

3

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

68

4

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

52

5

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

49

6

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

26

7

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

25

8

Placeholder - Racer

Esapekka Lappi

-

21

9

Placeholder - Racer

Yohan Rossel

Citroën Junior Team

PH Sport

18

10

Placeholder - Racer

Léo Rossel

Andreas Mikkelsen ist der Tabellenführer in der WRC2

WRC2

18

Events

Alle WRC Events

  • Vergangen

    Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Croatia Rally

    Zagreb, Kroatien
    09.–12.04.2026
    Zum Event
  • WRC

    Live

    Rally Islas Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Vodafone Rally de Portugal

    Matosinhos, Portugal
    07.–10.05.2026
    Zum Event

  • Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    28.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Croatia Rally

    Zagreb, Kroatien
    09.–12.04.2026
    Zum Event
  3. WRC

    Live

    Rally Islas Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Vodafone Rally de Portugal

    Matosinhos, Portugal
    07.–10.05.2026
    Zum Event

  5. Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    28.–31.05.2026
    Zum Event

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien