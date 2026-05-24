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Rallye Japan: Anspruchsvolle Wertungsprüfungen durch Gebirgslandschaften

Die Rallye Japan wird als siebter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft vom 28. bis 31. Mai 2026 ausgefahren. Für Rallye-Weltmeister Toyota stellt die Versanstaltung ein Heimspiel dar.

Martin Gruhler

Von

WRC

Japanisches Flair beim siebten WM-Lauf
Japanisches Flair beim siebten WM-Lauf
Foto: Red Bull
Japanisches Flair beim siebten WM-Lauf
© Red Bull

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Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die Rallye traditionell im November zu Saisonende veranstaltet wurde, findet sie nun deutlich früher bereits im Frühsommer statt.

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In der Region Chubu nahe Nagoya werden die 20 Wertungsprüfungen über 302,82 Kilometer in den Präfekturen Aichi und Gifu auf der Hauptinsel des Landes der aufgehenden Sonne ausgetragen. In Toyota City befindet sich der Service-Park.

Big in Japan 2025: Sebastien Ogier
Big in Japan 2025: Sebastien Ogier
Foto: XPB
Big in Japan 2025: Sebastien Ogier
© XPB

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Seit der Rückkehr Japans in den WRC-Kalender im Jahr 2022 hat sich die Strecke als extrem anspruchsvoll erwiesen. Von 2004 bis 2010 war die Rallye auf unbefestigten Strecken gefahren worden, bevor sie in eine reine Asphalt-Herausforderung umgewandelt wurde.

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Die anspruchsvollen Wertungsprüfungen durch Gebirgslandschaften sind extrem schmal und kurvenreich, oft gesäumt von Leitplanken, Abgründen oder dichtem Baumbewuchs. Bei der Rallye Japan werden bei ständig wechselnden Grip- und Wetterbedingungen kleinste Fahrfehler nicht verziehen, die Piloten müssen echte Millimeterarbeit leisten.

Es gibt auf den WPs kaum Spielraum für Korrekturen. Wer die Linie verfehlt, streift entweder eine Barriere oder rutscht in den Wald ab. Reifenpannen durch scharfe Kanten sind an der Tagesordnung. Die schmalen Straßen machen es unglaublich schwer, sich von einem Fehler zu erholen. Bei der Rallye Japan kann ein fehlerfreier Lauf wertvoller sein als das pure Tempo. Auf den gnadenlosen Prüfungen kann es im Handumdrehen zu spektakulären Wendungen kommen und so scheinbar sichere Erfolge durch die Finger gleiten.

Licht am Ende des Tunnels: Ott Tänak
Licht am Ende des Tunnels: Ott Tänak
Foto: Red Bull
Licht am Ende des Tunnels: Ott Tänak
© Red Bull

Aus der Tradition heraus sind nur 32 Fahrzeuge am Start. Zehn Fahrzeuge der Rally1-Auto-Kategorie der WM-Topklasse stehen in der Teilnehmerliste. Toyota hat ein Quiintett mit Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Oliver Solberg und Sebastien Ogier nominiert. Hyundai ist mit Thierry Neuville und Adrien Fourmaux sowie Teilprogrammfahrer Hayden Paddon dabei. M-Sport Ford hat nur die beiden Stammfahrer Jon Armstrong und Joshua McErlean genannt.

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In der Rally2-Division sind zwölf Autos dabei mit Nikolay Gryazin (Lancia), Alejandro Cachon (Toyota) sowie Emil Lindholm (Skoda) als Favoriten. Nicht am Start sind die französischen Topfahrer und Brüder Yohan Rossel und Leo Rossel.

Sami Pajari in Japan 2025 aufs Podium
Sami Pajari in Japan 2025 aufs Podium
Foto: XPB
Sami Pajari in Japan 2025 aufs Podium
© XPB

Zeitplan Rallye-Japan 2026

Prüfung

Strecke

Distanz

Startzeit

Donnerstag,         28. Mai 2026

Shakedown Kuragaike Park

2,53 Kilometer

8.01 Uhr

Freitag, 29. Mai,     WP1

Asuke 1

12,90 km

8.03 Uhr

WP2

Isegami's Tunnel 1

24,29 km

8.46 Uhr

WP3

Inabu/Shitara 1

17,08 km

10.09 Uhr

WP4

Asuke 2

12,90 km

13.57 Uhr

WP5

Isegami's Tunnel 2

24,29 km

14.40 Uhr

WP6

Inabu/Shitara 2

17,08 km

16.03 Uhr

Samstag, 30. Mai, WP 7

Obara 1

16,44 km

7.41 Uhr

WP8

Ena 1

21,16 km

8.54 Uhr

WP9

Mt. Kasagi 1

19,32 km

10.35 Uhr

WP10

Mt. Kasagi 2

19.32 km

13.05 Uhr

WP11

Ena 2

21.16 km

14.38 Uhr

WP12

Obara 2

16.44 km

15.56 Uhr

WP13

Fujioka 1

3.19 km

17.15 Uhr

WP14

Fujioka 2

3.19 km

17.38 Uhr

Sonntag, 31. Mai, WP15

Nukata 1

20.49 km

8.14 Uhr

WP16

Lake Mikawako 1

13,98 km

9.05 Uhr

WP17

Kuragaike 1

2.56 km

10.13 Uhr

WP18

Kuragaike 2

2.56 km

10.32 Uhr

WP19

Nukata 2

20.49 km

12.30 Uhr

WP20

Wolf Power Stage - Lake Mikawako 2

13,98 km

14.15 Uhr

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Team

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1

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

123

2

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

111

3

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

92

4

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

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Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

78

6

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

67

7

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

65

8

Placeholder - Racer

Esapekka Lappi

-

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9

Placeholder - Racer

Yohan Rossel

Citroën Junior Team

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20

10

Placeholder - Racer

Léo Rossel

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