Rallye Japan: Anspruchsvolle Wertungsprüfungen durch Gebirgslandschaften

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Die Rallye Japan wird als siebter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft vom 28. bis 31. Mai 2026 ausgefahren. Für Rallye-Weltmeister Toyota stellt die Versanstaltung ein Heimspiel dar.
Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die Rallye traditionell im November zu Saisonende veranstaltet wurde, findet sie nun deutlich früher bereits im Frühsommer statt.
In der Region Chubu nahe Nagoya werden die 20 Wertungsprüfungen über 302,82 Kilometer in den Präfekturen Aichi und Gifu auf der Hauptinsel des Landes der aufgehenden Sonne ausgetragen. In Toyota City befindet sich der Service-Park.
Seit der Rückkehr Japans in den WRC-Kalender im Jahr 2022 hat sich die Strecke als extrem anspruchsvoll erwiesen. Von 2004 bis 2010 war die Rallye auf unbefestigten Strecken gefahren worden, bevor sie in eine reine Asphalt-Herausforderung umgewandelt wurde.
Die anspruchsvollen Wertungsprüfungen durch Gebirgslandschaften sind extrem schmal und kurvenreich, oft gesäumt von Leitplanken, Abgründen oder dichtem Baumbewuchs. Bei der Rallye Japan werden bei ständig wechselnden Grip- und Wetterbedingungen kleinste Fahrfehler nicht verziehen, die Piloten müssen echte Millimeterarbeit leisten.
Es gibt auf den WPs kaum Spielraum für Korrekturen. Wer die Linie verfehlt, streift entweder eine Barriere oder rutscht in den Wald ab. Reifenpannen durch scharfe Kanten sind an der Tagesordnung. Die schmalen Straßen machen es unglaublich schwer, sich von einem Fehler zu erholen. Bei der Rallye Japan kann ein fehlerfreier Lauf wertvoller sein als das pure Tempo. Auf den gnadenlosen Prüfungen kann es im Handumdrehen zu spektakulären Wendungen kommen und so scheinbar sichere Erfolge durch die Finger gleiten.
Aus der Tradition heraus sind nur 32 Fahrzeuge am Start. Zehn Fahrzeuge der Rally1-Auto-Kategorie der WM-Topklasse stehen in der Teilnehmerliste. Toyota hat ein Quiintett mit Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Oliver Solberg und Sebastien Ogier nominiert. Hyundai ist mit Thierry Neuville und Adrien Fourmaux sowie Teilprogrammfahrer Hayden Paddon dabei. M-Sport Ford hat nur die beiden Stammfahrer Jon Armstrong und Joshua McErlean genannt.
In der Rally2-Division sind zwölf Autos dabei mit Nikolay Gryazin (Lancia), Alejandro Cachon (Toyota) sowie Emil Lindholm (Skoda) als Favoriten. Nicht am Start sind die französischen Topfahrer und Brüder Yohan Rossel und Leo Rossel.
Prüfung
Strecke
Distanz
Startzeit
Donnerstag, 28. Mai 2026
Shakedown Kuragaike Park
2,53 Kilometer
8.01 Uhr
Freitag, 29. Mai, WP1
Asuke 1
12,90 km
8.03 Uhr
WP2
Isegami's Tunnel 1
24,29 km
8.46 Uhr
WP3
Inabu/Shitara 1
17,08 km
10.09 Uhr
WP4
Asuke 2
12,90 km
13.57 Uhr
WP5
Isegami's Tunnel 2
24,29 km
14.40 Uhr
WP6
Inabu/Shitara 2
17,08 km
16.03 Uhr
Samstag, 30. Mai, WP 7
Obara 1
16,44 km
7.41 Uhr
WP8
Ena 1
21,16 km
8.54 Uhr
WP9
Mt. Kasagi 1
19,32 km
10.35 Uhr
WP10
Mt. Kasagi 2
19.32 km
13.05 Uhr
WP11
Ena 2
21.16 km
14.38 Uhr
WP12
Obara 2
16.44 km
15.56 Uhr
WP13
Fujioka 1
3.19 km
17.15 Uhr
WP14
Fujioka 2
3.19 km
17.38 Uhr
Sonntag, 31. Mai, WP15
Nukata 1
20.49 km
8.14 Uhr
WP16
Lake Mikawako 1
13,98 km
9.05 Uhr
WP17
Kuragaike 1
2.56 km
10.13 Uhr
WP18
Kuragaike 2
2.56 km
10.32 Uhr
WP19
Nukata 2
20.49 km
12.30 Uhr
WP20
Wolf Power Stage - Lake Mikawako 2
13,98 km
14.15 Uhr
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