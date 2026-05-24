Rallye Japan: Anspruchsvolle Wertungsprüfungen durch Gebirgslandschaften

Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die Rallye traditionell im November zu Saisonende veranstaltet wurde, findet sie nun deutlich früher bereits im Frühsommer statt.

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In der Region Chubu nahe Nagoya werden die 20 Wertungsprüfungen über 302,82 Kilometer in den Präfekturen Aichi und Gifu auf der Hauptinsel des Landes der aufgehenden Sonne ausgetragen. In Toyota City befindet sich der Service-Park.

Big in Japan 2025: Sebastien Ogier Foto: XPB Big in Japan 2025: Sebastien Ogier © XPB

Seit der Rückkehr Japans in den WRC-Kalender im Jahr 2022 hat sich die Strecke als extrem anspruchsvoll erwiesen. Von 2004 bis 2010 war die Rallye auf unbefestigten Strecken gefahren worden, bevor sie in eine reine Asphalt-Herausforderung umgewandelt wurde.

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Die anspruchsvollen Wertungsprüfungen durch Gebirgslandschaften sind extrem schmal und kurvenreich, oft gesäumt von Leitplanken, Abgründen oder dichtem Baumbewuchs. Bei der Rallye Japan werden bei ständig wechselnden Grip- und Wetterbedingungen kleinste Fahrfehler nicht verziehen, die Piloten müssen echte Millimeterarbeit leisten.

Es gibt auf den WPs kaum Spielraum für Korrekturen. Wer die Linie verfehlt, streift entweder eine Barriere oder rutscht in den Wald ab. Reifenpannen durch scharfe Kanten sind an der Tagesordnung. Die schmalen Straßen machen es unglaublich schwer, sich von einem Fehler zu erholen. Bei der Rallye Japan kann ein fehlerfreier Lauf wertvoller sein als das pure Tempo. Auf den gnadenlosen Prüfungen kann es im Handumdrehen zu spektakulären Wendungen kommen und so scheinbar sichere Erfolge durch die Finger gleiten.

Licht am Ende des Tunnels: Ott Tänak Foto: Red Bull Licht am Ende des Tunnels: Ott Tänak © Red Bull

Aus der Tradition heraus sind nur 32 Fahrzeuge am Start. Zehn Fahrzeuge der Rally1-Auto-Kategorie der WM-Topklasse stehen in der Teilnehmerliste. Toyota hat ein Quiintett mit Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Oliver Solberg und Sebastien Ogier nominiert. Hyundai ist mit Thierry Neuville und Adrien Fourmaux sowie Teilprogrammfahrer Hayden Paddon dabei. M-Sport Ford hat nur die beiden Stammfahrer Jon Armstrong und Joshua McErlean genannt.

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In der Rally2-Division sind zwölf Autos dabei mit Nikolay Gryazin (Lancia), Alejandro Cachon (Toyota) sowie Emil Lindholm (Skoda) als Favoriten. Nicht am Start sind die französischen Topfahrer und Brüder Yohan Rossel und Leo Rossel.

Sami Pajari in Japan 2025 aufs Podium Foto: XPB Sami Pajari in Japan 2025 aufs Podium © XPB

Zeitplan Rallye-Japan 2026