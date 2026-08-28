Rallye Paraguay: Nach chaotischem Auftakt führt Hyundai-Pilot Paddon

Nichts für schwache Nerven: Auf der ersten Hälfte der Auftaktetappe des elften WM-Laufs spielten sich zahlreiche Dramen fast im Minutentakt ab. Vor allem die Toyota-Fahrer waren davon betroffen.

Werbung

Werbung

Nach vier der acht Prüfungen am Freitag liegt der Neuseeländer Haydon Paddon überraschend vorne. Verblüffend auch der zweite Gesamtrang von Josh McErlean im M Sport-Ford, der 23,9 Sekunden hinter dem Hyundai-Teilzeitprogrammfahrer zurückliegt. Auf Platz drei und vier liegen die beiden Toyota-Piloten Elfyn Evans und Sami Pajari mit 26,7 sowie 33,2 Sekunden Rückstand.

Weltmeister Sebastien Ogier mit Schwierigkeiten Foto: Red Bull Weltmeister Sebastien Ogier mit Schwierigkeiten © Red Bull

Toyota-Pilot Katsuta war als Erster vom Pech getroffen. Bereits in der ersten Wertungsprüfung überschlug sich der Japaner in einer schnellen Kurve. Zunächst konnte er noch weiterfahren, doch wegen eines Kühlsystemschadens musste er den Tag vorzeitig beenden.

Werbung

Werbung

Auch der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier agierte gleich auf WP1 unglücklich. Ein Reifenschaden kostete ihm 24,4 Sekunden. Der Franzose touchierte auf der zweiten Prüfung eine Böschung und beschädigte dabei die linke Vorderradaufhängung. Mit einem anschließenden Reifenwechsel verlor er weitere fünf Minuten. Die provisorische Reparatur hielt nicht lange, schließlich blieb Ogier auf WP3 endgültig stehen.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Morgen Rallye Paraguay: Powerstage FIA World Rally Championship 30.08.2026 - 19:00

«Ich habe einen Fehler gemacht und die Streckenbegrenzung getroffen. Dabei ist die Aufhängung gebrochen», knurrte Ogier.

Ex-Weltmeister Thierry Neuville hatte gleichfalls schon auf der ersten WP Pech. Bei einem weiten Sprung beschädigte er einen Reifen und musste mehr als die halbe Distanz mit nur drei intakten Pneus zurücklegen. Dabei wurde die Aufhängung so sehr beschädigt, dass er die Rallye aufgeben musste.

Neuville sowie Ogier werden die Rallye voraussichtlich am Samstag wieder aufnehmen können. Nachdem beim Katsuata-Zwischenfall auch der Überrollkäfig beschädigt wurde, ist dessen weitere Teilnahme voraussichtlich nicht mehr möglich.

Werbung

Werbung

Erst vorne, dann Pech: Oliver Solberg Foto: Red Bull Erst vorne, dann Pech: Oliver Solberg © Red Bull

Von den Problemen der Konkurrenz schien Oliver Solberg (Toyota) profitieren zu können. Der Schwede gewann die erste Prüfung und lag auch nach WP2 in Führung. Auf der 34,08 Kilometer langen Yerbateras-Prüfung gab es dann Probleme.

Solberg verfehlte eine Abzweigung, wobei der Motor abstarb. Zuschauer unterstützten ihn um weiterfahren zu können. Später bremste ihn ein Reifenschaden ein. Insgesamt verlor der Rallye Monte Carlo-Sieger fast vier Minuten.

«Der Motor ist beim Bremsen ausgegangen, dadurch bin ich geradeaus gefahren. Danach kam auch noch ein Reifenschaden dazu», ärgerte sich Solberg.

Werbung

Werbung

Auch Adrien Fourmaux (Hyundai) wurde von einem Reifenschaden erwischt, wie gleichfalls Elfyn Evans. Der Waliser musste sich mit einen beschädigten Pneu über die zweite Hälfte der Yerbateras-WP schleppen. Trotz dieser Probleme profitierte der WM-Spitzenreiter vom heutigen Tohuwabohu und rückte nach vier Prüfungen wieder auf Position drei vor.

Das Teilnehmerfeld der Rallye Paraguay 2026 Foto: Red Bull Das Teilnehmerfeld der Rallye Paraguay 2026 © Red Bull

Pajari kämpfte gleichfalls mit Schwierigkeiten. Sein Toyota litt an Leistungsverlust und an einem Wasserleck. Trotzdem liegt der Trotzdem liegt der Youngster auf Rang vier. Der Ire Jon Armstrong (Ford) ist Sechster vor Hyundai-Pilot Fourmaux.

Auch in der WRC2-Kategorie gab es frühe Ausfälle. Skoda-Pilot Robert Virves, der bislang alle vier Saisoneinsätze gewonnen hatte, verunfallte bereits auf der ersten Prüfung an der selben Stelle wie Katsuda und musste aufgeben. Mit einem Überschlag auf WP1 war auch für Alejandro Cachon (Toyota) die Rallye beendet.

Werbung

Werbung

Der einheimische Rally2-Pilot Diego Domínguez liegt im Toyota GR Yaris Rally2 bereits auf Rang fünf der Gesamtwertung. Gus Greensmith, Marco Bulacia und Augusta Bestard (alle Toyota) belegen die restlichen Top Ten-Plätze.