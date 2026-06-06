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Riesenüberraschung in der WRC2: Leo Rossel wechselt von Citroen zu Lancia

Der französische WRC2-Meisterschaftsmitfavorit Leo Rossel tauscht mitten in der Saison sein Sportgerät und fährt für den Rest der Saison in der Rallye-WM statt Citroen neu für Lancia.

Martin Gruhler

Von

WRC

Leo Rossel wechselt zu Lancia
Leo Rossel wechselt zu Lancia
Foto: Red Bull
Leo Rossel wechselt zu Lancia
© Red Bull

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Rossel und sein Beifahrer Guillaume Mercoiret werden den Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale unter der Flagge der französischen 2C Junior Mannschaft an den Start gehen. Das Youngster-Team wird allerdings nicht direkt von erfolgreichen 2C Competition-Equipe eingesetzt. Neuzugänge im WRC2-Starterfeld sind im gleichen Team auch der amerikanische Fahrer Conner Martell und sein Copilot Alex Gelsomino, die gleichfalls für den Rest der Saison für 2C Junior-Team verpflichtet wurden.

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Kroatien-Doppelsieg der Rossel-Brothers: Leo wurde 2., Yohan triumphierte
Kroatien-Doppelsieg der Rossel-Brothers: Leo wurde 2., Yohan triumphierte
Foto: Red Bull
Kroatien-Doppelsieg der Rossel-Brothers: Leo wurde 2., Yohan triumphierte
© Red Bull

Leo, mit 28 Jahren der jüngere Bruder von Yohan Rossel, fuhr erfolgreich die bisherige Saison mit einem Citroen C3 Rally2 und triumphierte bei der Rallye Monte Carlo und belegte bei der Rallye Kroatien den zweiten Platz. Rossel teilt sich nach der Rallye Japan in einem Trio den zweiten Platz in der WRC2-Zwischenwertung zusammen mit seinem Bruder Yohan (Lancia) und dem Finnen Roope Korhonen (Toyota) mit jeweils 52 Punkten. Das Klassement führt der Bulgare Nikolay Gryazin (Lancia) mit 56 Zählern an.

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Noch im Citroen: Leo Rossel auf dem Weg zum Sieg bei der Rallye Monte-Carlo
Noch im Citroen: Leo Rossel auf dem Weg zum Sieg bei der Rallye Monte-Carlo
Foto: Red Bull
Noch im Citroen: Leo Rossel auf dem Weg zum Sieg bei der Rallye Monte-Carlo
© Red Bull

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Den Wechsel kommentierte Leo Rossel: «Ich möchte Stellantis Motorsport und 2C Competition herzlich dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben unter solch großartigen Bedingungen den Motorsport zu betreiben. Ich freue mich darauf, die WRC2-Saison mit Guillaume jetzt mit dem Lancia fortzusetzen und will ganz vorne mitfahren».

Yohan Rossel im Lancia. Jetzt fährt Bruder Leo gleichfalls einen Ypsilon
Yohan Rossel im Lancia. Jetzt fährt Bruder Leo gleichfalls einen Ypsilon
Foto: Red Bull
Yohan Rossel im Lancia. Jetzt fährt Bruder Leo gleichfalls einen Ypsilon
© Red Bull

Bei der in Zentralrankreich Thiers ( Puy-de-Dome) beheimaten 2C Junior-Mannschaft wird Conner Martell erst der dritte US-Amerikaner sein, der in der modernen Zeit der Rallye-WM auf einem derart hohen Level antritt. Zuvor waren in den Jahren 2007 bis 2018 die verstorbene Driftlegende Ken Block mit den Beifahrern Alex Gelsomino, sowie Sean Johnston in der WM mit Achtungserfolgen angetreten.

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