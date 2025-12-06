Rovanperä gibt Formel-Renndebüt in Neuseeland

Der Blondschopf wird bei vier Formel-Regional-Veranstaltungen mit insgesamt 16 Rennen in Neuseeland teilnehmen, bevor er sich seiner neuen großen Herausforderung, der Super Formula in Japan, stellt.

Seit seiner Zielankunft bei der Rallye Saudi-Arabien hat Kalle Rovanperä seine Rallye-Karriere offiziell beendet um sich zukünftig dem Rundstreckensport in Formel-Autos zu konzentrieren. Die japanische Super Formula (und deren Vorgänger Formel Nippon) nutzten viele Fahrer erfolgreich als Sprungbrett um in die Formel 1 zu gelangen. Den gleichen Weg will auch Rovanperä für sein ultimatives Ziel nutzen.

Wie viele Fahrer im europäischen Nachwuchsrennsport will Rovanperä vor dem Einstieg in die asiatische Topklasse den Sommer in Ozeanien verbringen, um an der Formula Regional Oceania Trophy teilzunehmen. Die Rennserie umfasst vier Rennen in Neuseeland - zwei auf der Nordinsel und zwei auf der Südinsel.

Rovanperä hatte zuletztr Formel 2 arbeitet Hitech bereits in der Formel 2 mit eng Toyota Gazoo-Racing zusammen, dem bisherigen Arbeitgeber von Rovanperä in der Rallye-WM. Der Finne hatte bereits im spanischen Jerez einen F2-Test für Hitech absolviert.

Nach einem durchaus erfolgreichen Engagement in Porsche Carrera Cup Benelux fuhr Rovanperä im November letzten Jahres auf dem Red Bull Ring einen Red Bull RB8 Formel-1-Wagen (sowie Formel-4 und Formel Renault 3,5-Fahrzeuge) und war danach zum Entschluss gekommen einen neuen Karriereweg im Monopostosport einzuschlagen. Im Herbst hatte Rovanperä einen ausgiebiigen Formel 2-Test für das britische Hitech-Team in Jerez (Spanien) absolviert, welches eng mit Toyota Gazoo-Racing zusammen arbeitet - dem bisherigen Arbeitgeber von Rovanperä in der Rallye-WM.

In 2026 wird er ab dem Saisonbeginn der Super Formula in Montegi im April in Japan einen Dallara-Toyota-Super Formula-Rennwagen mit einem 550 PS starken Turbomotor pilotieren.

Um für die hochkarätige Super Formula optimal vorbereitet zu sein, will Rovanperä die Rennen in Neuseeland dazu nutzen um wichtige erste Monopostoerfahrungen im engen Rennverkehr zu generieren.

In der Castrol Toyota FR Oceania Trophy werden Einheitschassis des französischen Rennwagenherstellers Tatuus genutzt, die mit Zwei-Liter-Toyota-Turbomotoren mit etwa 285 PS angetrieben werden. Die Serie wird nun bereits in der 21. Saison ausgefahren.

Der neu in das Formel 1-Team von Racing Bulls verpflichtete Arvid Lindblad gewann die Neuseeland-Serie, die ihm als Wintertraining für seine Formel-2-Saison diente und zudem auch wichtige Superlizenzpunkte einbrachte. In 2023 triumphiere Charlie Wurz, Sohn von Alexander Wurz, in der Meisterschaft.

Vier Veranstaltungen mit jeweils zwei Läufen am Samstag und am Sonntag werden ausgerichtet an vier aufeinander folgenden Wochenenden ausgerichtet. Über 3000 Rennkilometer können somit zeitlich kompakt absolviert werden.

Der Terminkalender

1. Hampton Downs Motorsport Park, Waikato, 8.-11. Januar 2026

2. Taupo International Motorsport Park, Taupo, 15.-18. Januar 2026

3. Teretonga Park, Invercargill, 22.-25. Januar 2026

4. Highlands Motorsport Park, Cromwell, 29. Januar- 1. Februar 2026

