Sebastien Ogier/Julien Ingrassia geben sensationelles Comeback in Finnland

Die Abwesenheit von Landais führt zur einmaligen Rückkehr von Julien Ingrassia an die Seite von Sebastien Ogier im Toyota-Team beim anstehenden Rallye WM-Lauf in Finnland. Das Duo ist seit dem Sieg bei der Monza-Rallye 2021, mit dem die Franzosen ihren achten gemeinsamen Weltmeistertitel sicherten, nicht mehr gemeinsam an den Start gegangen. «Es tut mir leid, dass Vincent aus persönlichen Gründen nicht bei der Rallye Finnland dabei sein kann».

Werbung

Werbung

Acht gemeinsame Rallye-WM-Titel: Sebastien Ogier/Julien Ingrassia Foto: Red Bull Acht gemeinsame Rallye-WM-Titel: Sebastien Ogier/Julien Ingrassia © Red Bull

«Es tut mir leid, dass Vincent aus persönlichen Gründen nicht bei der Rallye Finnland dabei sein kann», bedauerte Sebastien Ogier..

«Natürlich wollen wir weiterhin das bestmögliche Ergebnis für Toyota-Team anstreben, daher freue ich mich, dass mein Freund Julien die Einladung angenommen hat, noch einmal neben mir Platz zu nehmen».

Werbung

Werbung

Seit seinem Rücktritt als professioneller Beifahrer ist der 46-jährige Ingrassia weiterhin im Sport aktiv. Er arbeitet mit Motorsport-Medien zusammen, ist Vorsitzender der World Rally Drivers Association und tritt auch selbst als Fahrer an. Im Juni nahm er an der Rallye Vosges Grand Est mit einem elektrischen Alpine A290 Rallye mit der Co-Pilotin Emma Bonnemort teil.

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen TV-Programm Live Rallye Finnland: Powerstage FIA World Rally Championship 02.08.2026 - 12:00

Ingrassia ergänzte: «Es ist eine große Ehre, für diese eine Rallye wieder ins Auto zu steigen, um Sebastien, Vincent und dem Team zu helfen. Es wird eine große Herausforderung, aber ich freue mich darauf».

Ogier/Ingrassia bei Rallye Finnland für einmal wieder gemeinsam am Start Foto: Red Bull Ogier/Ingrassia bei Rallye Finnland für einmal wieder gemeinsam am Start © Red Bull

Seit über fünf Jahren ist Ingrassia nicht mehr als Beifahrer in der Rallye-Weltmeisterschaft aktiv ist, verfügt allerdings über die immense Erfahrung mit 168 in der Rallye-WM an der Seite von Ogier. Für Ingrassina ist es bereits der 13. Start in Finnland mit einem Sieg und fünf Podiumsplätzen an der Seite von Ogier.

Werbung

Werbung

Ogier liegt in der Fahrerwertung 38 Punkte hinter seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans. Landais’ erzwungene Abwesenheit in Finnland könnte dazu führen, dass die Titel in der Fahrer- und Beifahrerwertung zum ersten Mal seit 1993 von unterschiedlichen Teams gewonnen werden.