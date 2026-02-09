Sesks bleibt 2026 mit M-Sport in der Rallye-WM

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Die Saison des Letten zusammen mit seinem Beifahrer Renara Francis beginnt an diesem Wochenende in Schweden, bevor es nach Portugal, Griechenland, Estland, Finnland, Sardinien und möglicherweise Saudi-Arabien geht.
Sesks zeigte im Vorjahr beeindruckende Leistungen, als er insbesonders in Saudi-Arabien beeindruckte und dort zwischenzeitlich sogar in Führung lag. Allerdings zwangen Reifenpannen und ein technisches Problem am letzten Tag des Saisonfinales zur Aufgabe. «Das ist nun das dritte Jahr in dem ich mit M-Sport zusammen arbeite und die zweite Saison in der Rallye-WM», erläuterte Seks. «Wir haben bereits viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Jetzt muss sich zeigen wie wir diese nutzen können. Nach den ersten Rallyes wird sich zeigen, wie stark wir sind und wie wir unser Potenzial tatsächlich umsetzen können».
Millner meinte: «Nach den Höhen und Tiefen in Saudi-Arabien glaube ich fest daran, dass gute Ergebnisse möglich sind. Es war aber nicht einfach, dieses Programm auf die Beine zu stellen».
Sesks beabsichtigt außerdem, an mindestens zwei Läufen der Rallye-Europameisterschaft teilzunehmen. Die Royal Rally of Scandinavia und der Rally Five Cities North of Portugal gelten als fix. Je nach Budget sind weitere Teilnahmen möglich. Für M-Sport werden in der Saison 2026 Josh McErlean und Neuzugang Jon Armstrong alle 14 WM-Läufe bestreiten.
Vorjahresstammpilot Gregoire Munster startete nochmals bei der Rallye Monte Carlo für M-Sport, wird aber voraussichtlich keine weiteren Einsätze mehr bestreiten.
