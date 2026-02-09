Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Rallyesport
  4. /
  5. WRC
  6. /
  7. News
Werbung
Sesks bleibt 2026 mit M-Sport in der Rallye-WM
Der 26-jährige Martin Sesks wird in dieser Saison genau die gleichen WM-Veranstaltungen wie 2025 bestreiten und einen Ford Puma Rally1 steuern.
WRC
Martins Sesks bestreitet mit Renara Francis sechs WM-Läufe für M-SportMartins Sesks bestreitet mit Renara Francis sechs WM-Läufe für M-SportFoto: Red Bull
Martins Sesks bestreitet mit Renara Francis sechs WM-Läufe für M-Sport© Red Bull
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Die Saison des Letten zusammen mit seinem Beifahrer Renara Francis beginnt an diesem Wochenende in Schweden, bevor es nach Portugal, Griechenland, Estland, Finnland, Sardinien und möglicherweise Saudi-Arabien geht.
Werbung
Werbung
Sesks zeigte im Vorjahr beeindruckende Leistungen, als er insbesonders in Saudi-Arabien beeindruckte und dort zwischenzeitlich sogar in Führung lag. Allerdings zwangen Reifenpannen und ein technisches Problem am letzten Tag des Saisonfinales zur Aufgabe. «Das ist nun das dritte Jahr in dem ich mit M-Sport zusammen arbeite und die zweite Saison in der Rallye-WM», erläuterte Seks. «Wir haben bereits viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Jetzt muss sich zeigen wie wir diese nutzen können. Nach den ersten Rallyes wird sich zeigen, wie stark wir sind und wie wir unser Potenzial tatsächlich umsetzen können».
Empfehlungen
Beim WM-Finale in Saudi-Arabien war Sesks lange ein möglicher SieganwärterBeim WM-Finale in Saudi-Arabien war Sesks lange ein möglicher SieganwärterFoto: Red Bull
Beim WM-Finale in Saudi-Arabien war Sesks lange ein möglicher Sieganwärter© Red Bull
Werbung
Werbung
M-Sport-Teamchef Richard Millener zeigte sich sehr erfreut Sesks für mindestens sechs WM-Veranstaltungen verpflichtet zu haben.
Millner meinte: «Nach den Höhen und Tiefen in Saudi-Arabien glaube ich fest daran, dass gute Ergebnisse möglich sind. Es war aber nicht einfach, dieses Programm auf die Beine zu stellen».
Sesks beabsichtigt außerdem, an mindestens zwei Läufen der Rallye-Europameisterschaft teilzunehmen. Die Royal Rally of Scandinavia und der Rally Five Cities North of Portugal gelten als fix. Je nach Budget sind weitere Teilnahmen möglich. Für M-Sport werden in der Saison 2026 Josh McErlean und Neuzugang Jon Armstrong alle 14 WM-Läufe bestreiten.
Werbung
Werbung
Vorjahresstammpilot Gregoire Munster startete nochmals bei der Rallye Monte Carlo für M-Sport, wird aber voraussichtlich keine weiteren Einsätze mehr bestreiten.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • WRC
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Oliver Solberg
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
30
2
Elfyn Evans
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
26
3
Sébastien Ogier
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
18
4
Adrien Fourmaux
Hyundai Shell Mobis WRT
17
5
Thierry Neuville
Hyundai Shell Mobis WRT
10
6
Léo Rossel
WRC2
8
7
Takamoto Katsuta
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
6
8
Yohan Rossel
PH Sport
6
9
Roberto Daprà
WRC2
4
10
Arthur Pelamourgues
WRC3
2
Mehr laden
EventsAlle WRC Events
  • Vergangen
    Rally Saudi Arabia
    Jeddah, Saudi Arabien
    27. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Rallye Monte-Carlo
    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Rally Sweden
    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event
  • Safari Rally Kenya
    Nairobi, Kenia
    12. - 15.03.2026
    Zum Event
  • Croatia Rally
    Zagreb, Kroatien
    09. - 12.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Rally Saudi Arabia
    Jeddah, Saudi Arabien
    27. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Rallye Monte-Carlo
    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Rally Sweden
    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event
  4. Safari Rally Kenya
    Nairobi, Kenia
    12. - 15.03.2026
    Zum Event
  5. Croatia Rally
    Zagreb, Kroatien
    09. - 12.04.2026
    Zum Event
Rallyesport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM