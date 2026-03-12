Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Solberg führt Toyota-Quintett nach Auftakt der Safari Rallye Kenia an

Der Schwede Oliver Solberg liegt zum Auftakt der Safari-Rallye an der Spitze des afrikanischen Rallye-Klassikers. Alle drei Hyundais hatten in Wertungsprüfung 2 mit Temperaturproblemen zu kämpfen.

Martin Gruhler

Von

WRC

Toyota dominierte den Auftakt der Safari-Rallye Kenia im Schlammgelände
Toyota dominierte den Auftakt der Safari-Rallye Kenia im Schlammgelände
Foto: Toyota
Toyota dominierte den Auftakt der Safari-Rallye Kenia im Schlammgelände
© Toyota

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nach zwei dramatischen Wertungsprüfungen am Donnerstag wird die Safari Rallye Kenia von fünf Toyotas angeführt.Ein plötzlicher Regenguss verwandelte sich vor WP1 Camp Moran, in einen biblischen Monsun. Die 24,3 Kilometer lange Camp Moran gilt als mit entscheidende Schlüsseletappe der Veranstaltung auf den Gesamtssieg.

Werbung

Werbung

Die Spitzenreiter waren wegen der Witterungsbediungen bevorteilt. Monte-Carlo-Sieger Solberg fuhr sofort einen Vorsprung von 30 Sekunden auf den Schweden-Gewinner und Meisterschaftsführer Elfyn Evans heraus. Niemand sonst kam auch nur annähernd an Solbergs Zeit heran. Der langsamste Rally1-Wagen, der Ford von Josh McErlean, lag bereits 3.57,1 Minuten zurück.

Toyota-Pilot Oliver Solberg führt die Safari-Rallye Kenia an
Toyota-Pilot Oliver Solberg führt die Safari-Rallye Kenia an
Foto: Toyota
Toyota-Pilot Oliver Solberg führt die Safari-Rallye Kenia an
© Toyota

Empfehlungen

Zum Glück für die Teams war die WP2 Mzabibu weit kürzer abgesteckt und wurde unter trockeneren Bedingungen ausgefahren. Aufgrund der großen Abstände aus WP1 gab es kaum Veränderungen in der Gesamtwertung.

Werbung

Werbung

Solberg war 3,3 Sekunden schneller als Evans und führt nun vor dem Walliser mit einem Vorsprung von insgesamt 33,3 Sekunden. Auf Platz drei liegt der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier. Er konnte Takamoto Katsuta in Schach halten, der während der gesamten ersten Etappe keine Gegensprechanlage nutzen konnte. Sami Pajari komplettiert die Toyota-Phalanx.

Trotz der weniger schwierigen Bedingungen in WP2 gab es Probleme für vier Rally1-Autos. Alle drei Hyundais sowie McErleans M-Sport Ford hatten mit zu hohen Motortemperaturen zu kämpfen.

Thank you very Matsch: Sebastien Ogier zum Auftakt auf Platz drei
Thank you very Matsch: Sebastien Ogier zum Auftakt auf Platz drei
Foto: Toyota
Thank you very Matsch: Sebastien Ogier zum Auftakt auf Platz drei
© Toyota

Dadurch konnte Jon Armstrong (Ford) an Adrien Fourmaux (Hyundai) vorbeiziehen und sich auf dem siebten Platz etablieren. Der Ire liegt 10,3 Sekunden hinter dem sechstplazierten Thierry Neuville (Hyundai) und 5,9 Sekunden vor dem Franzosen Fourmaux. Esapekka Lappi (Hyundai) liegt auf Platz neun, McErlean außerhalb der Top 10.

Werbung

Werbung

Gus Greensmith führt die WRC2 an und komplettiert die Top 10, hat aber nur 3,0 Sekunden Vorsprung auf Diego Domínguez. Rückkehrer Andreas Mikkelsen liegt 1.40,3 Minuten hinter dem Spitzenreiter, nachdem ihm in der WP1 die Scheibenwaschflüssigkeit für seine verschmutzte Windschutzscheibe ausgegangen war.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

60

2

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

47

3

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

30

4

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

28

5

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

21

6

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

18

7

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

17

8

Placeholder - Racer

Esapekka Lappi

-

9

9

Placeholder - Racer

Léo Rossel

Andreas Mikkelsen ist der Tabellenführer in der WRC2

WRC2

8

10

Placeholder - Racer

Yohan Rossel

Citroën Junior Team

PH Sport

6

Events

Alle WRC Events

  • Vergangen

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22.–25.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12.–15.02.2026
    Zum Event
  • WRC

    Live

    Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12.–15.03.2026
    Zum Event

  • Croatia Rally

    Zagreb, Kroatien
    09.–12.04.2026
    Zum Event

  • Rally Islas Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22.–25.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12.–15.02.2026
    Zum Event
  3. WRC

    Live

    Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Croatia Rally

    Zagreb, Kroatien
    09.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Rally Islas Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
    23.–26.04.2026
    Zum Event

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien