Speeding: Weltmeister Ogier vor Beginn der Rallye Estland bestraft

Bei der Streckenbesichtigung am Mittwoch waren gleich drei Fahrer auf öffentlichen Straßen mit zu hohen Tempi unterwegs gewesen. Neben dem französischen Toyota-Piloten Ogier wurden die WRC2-Fahrer Yuki Yamamoto (Toyota) sowie Lokalmatador Robert Virves (Skoda) bestraft.

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Yuki Yamamoto: 500 Euro-Strafe wegen Speeding Foto: Red Bull Yuki Yamamoto: 500 Euro-Strafe wegen Speeding © Red Bull

Yamamoto erhielt die höchste Strafe, nachdem er in einer 50-km/h-Zone mit mehr als 70 km/h gemessen worden war. Er wurde mit einer Geldstrafe von 500 Euro belegt.

Virves wurde in einer weiteren 50-km/h-Zone mit knapp unter 60 km/h gemessen und erhielt eine Geldstrafe von 225 Euro..

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Der neunmalige Weltmeister Ogier wurde gleichfalls wegen einer Überschreitung in einem 50-km/h-Bereich mit knapp über 60 km/h gemessen, was mit einer Geldstrafe von 275 Euro geahndet wurde.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Rallye Estland: Powerstage FIA World Rally Championship 19.07.2026 - 12:00

Lokalmatador Robert Virves: Vor der Rallye - zu schnell Foto: Red Bull Lokalmatador Robert Virves: Vor der Rallye - zu schnell © Red Bull

Die Teams nutzten den Mittwoch, um vor dem Start der Veranstaltung die estnischen Schotterpisten zu erkunden. Ungewöhnlicherweise beginnt die Rallye Estland, der neunte Lauf der diesjährigen Rallye-WM, in diesem Jahr erst am Freitag.

Auf dem Programm für Freitag stehen am Vormittag der Shakedown, gefolgt von sechs Wertungsprüfungen, um die neunte Runde der Rallye-Weltmeisterschafts-Saison gebührend einzuläuten.

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Die diesjährige Rallye Estland wird nach einem ungewöhnlich kompakten Zeitplan ausgetragen. Die schnelle Schotter-Rallye wird in etwas mehr als zwei Tagen absolviert, wobei die Teilnehmer dennoch 18 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 300 Wertungskilometern bewältigen müssen.