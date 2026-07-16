Speeding: Weltmeister Ogier vor Beginn der Rallye Estland bestraft
Der Veranstalter der Rallye Estland sah sich schon vor dem Start des neunten WM-Laufs gezwungen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen mehrere Piloten mit Geldstrafen zu belegen.
Bei der Streckenbesichtigung am Mittwoch waren gleich drei Fahrer auf öffentlichen Straßen mit zu hohen Tempi unterwegs gewesen. Neben dem französischen Toyota-Piloten Ogier wurden die WRC2-Fahrer Yuki Yamamoto (Toyota) sowie Lokalmatador Robert Virves (Skoda) bestraft.
Yamamoto erhielt die höchste Strafe, nachdem er in einer 50-km/h-Zone mit mehr als 70 km/h gemessen worden war. Er wurde mit einer Geldstrafe von 500 Euro belegt.
Virves wurde in einer weiteren 50-km/h-Zone mit knapp unter 60 km/h gemessen und erhielt eine Geldstrafe von 225 Euro..
Der neunmalige Weltmeister Ogier wurde gleichfalls wegen einer Überschreitung in einem 50-km/h-Bereich mit knapp über 60 km/h gemessen, was mit einer Geldstrafe von 275 Euro geahndet wurde.
Die Teams nutzten den Mittwoch, um vor dem Start der Veranstaltung die estnischen Schotterpisten zu erkunden. Ungewöhnlicherweise beginnt die Rallye Estland, der neunte Lauf der diesjährigen Rallye-WM, in diesem Jahr erst am Freitag.
Auf dem Programm für Freitag stehen am Vormittag der Shakedown, gefolgt von sechs Wertungsprüfungen, um die neunte Runde der Rallye-Weltmeisterschafts-Saison gebührend einzuläuten.
Die diesjährige Rallye Estland wird nach einem ungewöhnlich kompakten Zeitplan ausgetragen. Die schnelle Schotter-Rallye wird in etwas mehr als zwei Tagen absolviert, wobei die Teilnehmer dennoch 18 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 300 Wertungskilometern bewältigen müssen.
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