Toyota hat die nächste Generation seiner zukünftigen WRC-Stars bestimmt

Mit Zeal Jones und Hiroya Minowa hat Toyota zwei Fahrer der fünften Generation für sein WRC-Challenge-Program bekannt gegeben.

Martin Gruhler

Von

WRC

Janne Ferm, Zeal Jones, Hiroya Minowa, Mikko Hirvonen, Jouni Ampuja
Janne Ferm, Zeal Jones, Hiroya Minowa, Mikko Hirvonen, Jouni Ampuja
Foto: Toyota
Janne Ferm, Zeal Jones, Hiroya Minowa, Mikko Hirvonen, Jouni Ampuja
© Toyota

Der 21-jährige Jones, der aus Neuseeland stammt, aber eine japanische Mutter hat, sowie Minowa, der aus dem Driftsport kommt und mit 16 Jahren der jüngste Fahrer ist, der jemals an dem Programm teilgenommen hat, wurden nominiert. Sie überzeugten eine Jury (darunter Mikko Hirvonen und Janne Ferm) bei einem fünftägigen Ausscheidungstrainingslager in Lappland.

Die beiden schließen sich den aktuellen Rally2-Fahrern des Toyota WRC Challenge Program, Shotaro Goto, Takumi Matsushita und Yuki Yamamoto, an, die eine komplette WRC-Saison bestreiten werden. Gleichfalls dazu zählt Jaspar Vaher, der im November als erster nicht-japanischer Fahrer für das Programm bestätigt wurde.

Rio Ogata und Kanta Yanaguida steigen unterdessen aus der Rally4 zu Rally3 auf. Die Neuzugänge Jones und Minowa werden im neuen Jahr nach Finnland ziehen, um dort ein intensives Trainingsprogramm zu absolvieren. Danach erfolgt die Teilnahme ab Sommer 2026 an finnischen und europäischen Veranstaltungen.

Chefausbilder Hirvonen erläuterte: «Das Niveau der Fahrer in der Endauswahl war auch in diesem Jahr wieder sehr hoch. Im Allgemeinen waren sie sehr konstant, nur kleine Details machten den Unterschied, daher war es keine leichte Entscheidung, aber zwei der Jungs stachen besonders hervor».

«Zeal hat sich gegenüber der Auswahl im letzten Jahr, als er noch etwas wild und aggressiv fuhr, sehr gut verbessert. In diesem Jahr ist er deutlich gewachsen und gereift und hat in allen Bereichen eine wirklich gute Leistung gezeigt».

«Hiroya hat trotz seiner Jugend in jedem Fahrzeugtyp, den er gefahren ist - Frontantrieb, Heckantrieb und Allradantrieb - ein außergewöhnliches Fahrkönnen bewiesen und konnte auch unter Druck immer gute Leistungen abrufen».

«Ich bin sehr froh, dass wir zwei sehr talentierte Fahrer mit großem Potenzial im Rallyesport gefunden haben. Dies ist eine sehr spannende Chance für sie».

Das Talentprogramm läuft seit 2015 und hat den aktuellen Rally1-Fahrer Takamoto Katsuta entdeckt.

