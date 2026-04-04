Vierter Rallye-WM-Lauf neu mit Mittelmeeratmosphäre: Die Rallye Kroatien

Jetzt werden in Kroatien Küstenstraßen und Bergpässe des Kvarner-Golfs und Istriens genutzt. Die Rallye Kroatien 2026 wird vom 9. bis 12. April auf einer anspruchsvollen Route im Landeswesten in den Regionen Primorje-Gorski Kotar, Istrien, Karlovac sowie dem Landkreis Lika-Senjneu an die Mittelmeerküste ausgerichtet. Der Servicepark ist in die Nähe der Hafenstadt Rijeka/Krik verlegt worden, um die Logistik näher an die neuen WP-Regionen zu bringen. Zuvor war Zagreb der Rallye-Mittelpunkt gewesen. Mit Wertungsprüfungen wie Vodice, Ucka und neuen Strecken in der Region Lika-Senj wird die Rallye als schnelle Asphalt-Veranstaltung ausgerichtet. Auf der malerischen Insel Krik wird der Shakedown ausgereichgtet. Die Rallye erstreckt über insgesamt 20 herausfordernde Prüfungen über Gesamtdistanz von 300,28 Kilometern mit zunächst schnellen Abschnitten und später engen, kurvigen Bergstraßen, die typisch sind für die kroatische Küstenregion.