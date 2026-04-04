Vierter Rallye-WM-Lauf neu mit Mittelmeeratmosphäre: Die Rallye Kroatien
Die Veranstaltung 2026 ist eine echte Neugestaltung mit viel mediterranem Flair. Traditionell war bei der Rallye Kroatien bisher durch landwirtschaftliche Gebiete im Landesinneren gefahren worden.
Jetzt werden in Kroatien Küstenstraßen und Bergpässe des Kvarner-Golfs und Istriens genutzt. Die Rallye Kroatien 2026 wird vom 9. bis 12. April auf einer anspruchsvollen Route im Landeswesten in den Regionen Primorje-Gorski Kotar, Istrien, Karlovac sowie dem Landkreis Lika-Senjneu an die Mittelmeerküste ausgerichtet. Der Servicepark ist in die Nähe der Hafenstadt Rijeka/Krik verlegt worden, um die Logistik näher an die neuen WP-Regionen zu bringen. Zuvor war Zagreb der Rallye-Mittelpunkt gewesen. Mit Wertungsprüfungen wie Vodice, Ucka und neuen Strecken in der Region Lika-Senj wird die Rallye als schnelle Asphalt-Veranstaltung ausgerichtet. Auf der malerischen Insel Krik wird der Shakedown ausgereichgtet. Die Rallye erstreckt über insgesamt 20 herausfordernde Prüfungen über Gesamtdistanz von 300,28 Kilometern mit zunächst schnellen Abschnitten und später engen, kurvigen Bergstraßen, die typisch sind für die kroatische Küstenregion.
Im Vorjahr wurde die Rallye Kroatien als Lauf zur Europameisterschaft ausgefahren und von Jon Armstrong (Ford) gewonnen. In 2024 als WM-Lauf triumphierte Hyundai-Pilot Ott Tänak.
Beim vierten Lauf der Rallye Wetmeiserchaft sind 51 Teams aus 23 Nationen am Start.
In der Topkategorie der Rally1-Autos sind neun Fahrzeuge gemeldet. Toyota setzt mit WM-Tabellenführer Elfyn Evans, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta sowie Sami Pajari dieses Mal nur vier Autos ein. Der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier setzt mit seinem Teilzeitprogramm in Griechenland aus. Die Hyundai-Mannschaft wird durch Thierry Neuville, Adrien Fourmaux und Rückkehrer Hayden Paddon vertreten. Das irische Duo Joshua McErlean und Jon Armstrong nimmt für M-Sport Ford teil.
Die Wertungsprüfungen der Rallye Kroatien 2026
Datum
Prüfung
Distanz
Donnerstag, 09.04. 2026
Prolog Krik
3,44 Kilometer
WP1 Vodice - Brest
14,42
Freitag. 10.04.2026
WP2 Lake Butoniga - Motovun 1
13,78
WP3 Beram - Cerovlje 1
23,78
WP4 Ucka 1 11,75 km
11,75
WP5 Vodice - Brest 2
14,12
WP6 Lake Butoniga - Motovun 2
13,78
WP7 Beram - Cerovlje 2
23,78
WP8 Ucka 2
11,75
Samstag, 11.04.2026
WP9 Platak 1
16,26
WP10 Ravna Gora - Skrad 1
10,13
WP11 Generalski Stol - Zdihovo 1
22,48
WP12 Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 1
9,11
WP13 Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 2 9,11 km
9,11
WP14 Generalski Stol - Zdihovo 2
22,48
WP15 Ravna Gora - Skrad 2
10,13
WP16 Platak 2
16,26
Sonntag,12.04.2026
WP17 Bribir - Novi Vinodolski 1
14,17
WP18 Alan - Senj 1 14,56
14,56
WP19 Bribir - Novi Vinodolski 2
14,17
WP20 Alan - Senj 2 (Powerstage)
14,56
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