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Vierter Rallye-WM-Lauf neu mit Mittelmeeratmosphäre: Die Rallye Kroatien

Die Veranstaltung 2026 ist eine echte Neugestaltung mit viel mediterranem Flair. Traditionell war bei der Rallye Kroatien bisher durch landwirtschaftliche Gebiete im Landesinneren gefahren worden.

Martin Gruhler
Von

WRC

Elfyn Evans als WM-Spitzenreiter zur Rallye Kroatien
Elfyn Evans als WM-Spitzenreiter zur Rallye Kroatien
Foto: Red Bull
Elfyn Evans als WM-Spitzenreiter zur Rallye Kroatien
© Red Bull

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Jetzt werden in Kroatien Küstenstraßen und Bergpässe des Kvarner-Golfs und Istriens genutzt. Die Rallye Kroatien 2026 wird vom 9. bis 12. April auf einer anspruchsvollen Route im Landeswesten in den Regionen Primorje-Gorski Kotar, Istrien, Karlovac sowie dem Landkreis Lika-Senjneu an die Mittelmeerküste ausgerichtet. Der Servicepark ist in die Nähe der Hafenstadt Rijeka/Krik verlegt worden, um die Logistik näher an die neuen WP-Regionen zu bringen. Zuvor war Zagreb der Rallye-Mittelpunkt gewesen. Mit Wertungsprüfungen wie Vodice, Ucka und neuen Strecken in der Region Lika-Senj wird die Rallye als schnelle Asphalt-Veranstaltung ausgerichtet. Auf der malerischen Insel Krik wird der Shakedown ausgereichgtet. Die Rallye erstreckt über insgesamt 20 herausfordernde Prüfungen über Gesamtdistanz von 300,28 Kilometern mit zunächst schnellen Abschnitten und später engen, kurvigen Bergstraßen, die typisch sind für die kroatische Küstenregion.

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Ford-Pilot Jon Armstrong gewann in 2025 die Rallye Kroatien mit EM-Prädikat
Ford-Pilot Jon Armstrong gewann in 2025 die Rallye Kroatien mit EM-Prädikat
Foto: XPB
Ford-Pilot Jon Armstrong gewann in 2025 die Rallye Kroatien mit EM-Prädikat
© XPB

Im Vorjahr wurde die Rallye Kroatien als Lauf zur Europameisterschaft ausgefahren und von Jon Armstrong (Ford) gewonnen. In 2024 als WM-Lauf triumphierte Hyundai-Pilot Ott Tänak.

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Beim vierten Lauf der Rallye Wetmeiserchaft sind 51 Teams aus 23 Nationen am Start.

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In der Topkategorie der Rally1-Autos sind neun Fahrzeuge gemeldet. Toyota setzt mit WM-Tabellenführer Elfyn Evans, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta sowie Sami Pajari dieses Mal nur vier Autos ein. Der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier setzt mit seinem Teilzeitprogramm in Griechenland aus. Die Hyundai-Mannschaft wird durch Thierry Neuville, Adrien Fourmaux und Rückkehrer Hayden Paddon vertreten. Das irische Duo Joshua McErlean und Jon Armstrong nimmt für M-Sport Ford teil.

Die Wertungsprüfungen der Rallye Kroatien 2026

Datum

Prüfung

Distanz

Donnerstag, 09.04. 2026

Prolog Krik

3,44 Kilometer

WP1 Vodice - Brest

14,42

Freitag. 10.04.2026

WP2 Lake Butoniga - Motovun 1

13,78

WP3 Beram - Cerovlje 1

23,78

WP4 Ucka 1 11,75 km

11,75

WP5 Vodice - Brest 2

14,12

WP6 Lake Butoniga - Motovun 2

13,78

WP7 Beram - Cerovlje 2

23,78

WP8 Ucka 2

11,75

Samstag, 11.04.2026

WP9 Platak 1

16,26

WP10 Ravna Gora - Skrad 1

10,13

WP11 Generalski Stol - Zdihovo 1

22,48

WP12 Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 1

9,11

WP13 Pecurkovo Brdo - Mreznicki Novaki 2 9,11 km

9,11

WP14 Generalski Stol - Zdihovo 2

22,48

WP15 Ravna Gora - Skrad 2

10,13

WP16 Platak 2

16,26

Sonntag,12.04.2026

WP17 Bribir - Novi Vinodolski 1

14,17

WP18 Alan - Senj 1 14,56

14,56

WP19 Bribir - Novi Vinodolski 2

14,17

WP20 Alan - Senj 2 (Powerstage)

14,56

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Team

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1

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

66

2

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

58

3

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

55

4

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport

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47

5

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

32

6

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Thierry Neuville

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Hyundai Shell Mobis WRT

25

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-

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Andreas Mikkelsen ist der Tabellenführer in der WRC2

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10

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Andreas Mikkelsen ist der Tabellenführer in der WRC2

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