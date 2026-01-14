Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Weltmeister Sebastien Ogier wird in Gap groß gefeiert

Der neunfache Weltmeister und sein Beifahrer Vincent Landais wurden in seinem Geburtsort Gap anlässlich der gewonnen Weltmeisterschaft vor großer Zuschauerkulisse gewürdigt.

Martin Gruhler

Von

WRC

Im neuen Farbkleid: Der Toyota von Ogier/Landais für die WM 2026
Im neuen Farbkleid: Der Toyota von Ogier/Landais für die WM 2026
Foto: Toyota
Im neuen Farbkleid: Der Toyota von Ogier/Landais für die WM 2026
© Toyota

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Bei dem Motorsportfest präsentierte Ogier auch die neue Lackierung auf seinem Toyota GR Yaris Rally1, die sich zu dem Autos seiner vier Teamkollegen unterscheidet mit Aufzeigen des Red Bull-Logos unterscheidet. Sein Sportgerät wird bei der in der übernächsten Woche gefahrenen Rallye Monte Carlo und bei seinen weiteren WM-Einsätzen in einem Teilzeitprogramm im selben Farbkleid zu sehen sein. Schon in den Jahren 2017 und 2018 im Ford Fiesta sowie 2019 im Citroen C3 war Ogier mit dem Red Bull-Logo auf den Autos unterwegs gewesen.

Werbung

Werbung

Die Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier/Vincent Landais und begeisterte Fans
Die Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier/Vincent Landais und begeisterte Fans
Foto: Facebook
Die Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier/Vincent Landais und begeisterte Fans
© Facebook

Die französische Stadt Gap, Hauptstadt des Departements Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur richtete einen Festtag zu Ehren von Sebastien Ogier aus. Ende letzten Jahres hatte Ogier seinen neunten Rallye-Weltmeistertitel nach einem spannenden Showdown in der finalen Powerstage gegen seinen Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans in Saudi-Arabien erringen konnte.

Empfehlungen

Der gebürtige Gaper zelebrierte in den Straßen seiner Heimatstadt in einer beeindruckenden Show sein großes fahrerisches Können. Am Steuer seines Toyota-Rallyewagens drehte der 42-Jährige mehrere wilde Demonstrationsrunden durch die engen Ortskern und Verkehrskreisel.

Werbung

Werbung

Eine große Menschenmenge wohnte dem abendlichen Ereignis unter der nach dem Dreikönigstag noch nicht abgebauten Weihnachtsbeleuchtung bei. Für die Rallyefans stellte das Ereignis nur eine Ouvertüre dar, denn bei der vom 22. Januar bis 25. Januar 2026 in den französischen Seealpen abgehaltenen Rallye Monte Carlo befindet sich in der 40000 Einwohnerstadt Gap der Servicepark.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

293

2

Elfyn Evans

Elfyn Evans

289

3

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä

256

4

Ott Tänak

Ott Tänak

216

5

Thierry Neuville

Thierry Neuville

194

6

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

122

7

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

115

8

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

107

9

Oliver Solberg

Oliver Solberg

71

10

Grégoire Munster

Grégoire Munster

40

Events

Alle WRC Events

  • Vergangen

    Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabien
    27. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event

  • Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabien
    27. - 30.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event

  5. Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12. - 15.03.2026
    Zum Event

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien