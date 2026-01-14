Weltmeister Sebastien Ogier wird in Gap groß gefeiert

Bei dem Motorsportfest präsentierte Ogier auch die neue Lackierung auf seinem Toyota GR Yaris Rally1, die sich zu dem Autos seiner vier Teamkollegen unterscheidet mit Aufzeigen des Red Bull-Logos unterscheidet. Sein Sportgerät wird bei der in der übernächsten Woche gefahrenen Rallye Monte Carlo und bei seinen weiteren WM-Einsätzen in einem Teilzeitprogramm im selben Farbkleid zu sehen sein. Schon in den Jahren 2017 und 2018 im Ford Fiesta sowie 2019 im Citroen C3 war Ogier mit dem Red Bull-Logo auf den Autos unterwegs gewesen.

Die Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier/Vincent Landais und begeisterte Fans Foto: Facebook Die Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier/Vincent Landais und begeisterte Fans © Facebook

Die französische Stadt Gap, Hauptstadt des Departements Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur richtete einen Festtag zu Ehren von Sebastien Ogier aus. Ende letzten Jahres hatte Ogier seinen neunten Rallye-Weltmeistertitel nach einem spannenden Showdown in der finalen Powerstage gegen seinen Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans in Saudi-Arabien erringen konnte.

Der gebürtige Gaper zelebrierte in den Straßen seiner Heimatstadt in einer beeindruckenden Show sein großes fahrerisches Können. Am Steuer seines Toyota-Rallyewagens drehte der 42-Jährige mehrere wilde Demonstrationsrunden durch die engen Ortskern und Verkehrskreisel.

Eine große Menschenmenge wohnte dem abendlichen Ereignis unter der nach dem Dreikönigstag noch nicht abgebauten Weihnachtsbeleuchtung bei. Für die Rallyefans stellte das Ereignis nur eine Ouvertüre dar, denn bei der vom 22. Januar bis 25. Januar 2026 in den französischen Seealpen abgehaltenen Rallye Monte Carlo befindet sich in der 40000 Einwohnerstadt Gap der Servicepark.