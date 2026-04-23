WM-Spitzenreiter Katsuta gewinnt erste Spanien-WP im Gran Canaria Stadium

Der 33-jährige Japaner setzte beim spanischen WM-Lauf auf dem 1,89 Kilometer lagen Stadion-Kurs mit einer Zeit von 1:54,2 Minuten die Bestzeit und lag 0,4 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sami Pajari. Überraschend fuhr der Italiener Roberto Dapra bei der 50. Auflage der Rallye Islas Canarias mit seinem Rally2-Skoda auf den dritten Platz in der Gesamtwertung und liegt in der WRC2-Wertung vorne.

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Oliver Solberg vor dem Shakedown der Rallye Islas Canarias Foto: Red Bull Oliver Solberg vor dem Shakedown der Rallye Islas Canarias © Red Bull

Die weiteren Plätze in den Top 10 wurden von den weiteren Rally1-Fahrzeugen eingenommen. Der zurückkehrende Dani Sordo (Hyundai) fuhr auf Platz vier vor Josh McErlean im M-Sport Ford. Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux und Weltmeister Sebastien Ogier (Toyota) teilten sich ex aequo den sechsten Platz. Der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) und der Waliser Elfyn Evans (Toyota) fuhren mit der gleichen Zeit auf den achten Platz Oliver Solberg (Toyota) mit weiteren zehn Zehntel Rückstand auf Platz 10. Der Rallye Monte Carlo-Sieger hatte beim 6,28 Kilometer langen Shakedown die Bestzeit vor Katsuta herausgefahren.

Katsuta freute sich wie seine Konkurrenten über die phantastische Stimmung im voll besetzten Gran Canaria Stadium: «Es sind so viele Fans da. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Die Show im Stadion ist sehr wichtig für unseren Sport».

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