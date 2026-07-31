WRC Promoter mit neuem Eigentümer und Ex-F1-Teamchef Eric Boullier als CEO

Der Veranstalter der Rallye-Weltmeisterschaft wurde im Rahmen einer Vereinbarung, die die FIA als «den größten Deal in der Geschichte» der Rallye-Weltmeisterschaft bezeichnet, an Cosmobilis und Park Square Capital verkauft.

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Mit dem Erwerb der WRC Promoter GmbH sind Cosmobilis und Park Square Capital nun die Inhaber der kommerziellen Rechte sowohl für die Rallye-Weltmeisterschaft als auch für die Rallye-Europameisterschaft. Die Vereinbarung wurde bei ihrer Veröffentlichung zudem als «wegweisender langfristiger Vertrag über kommerzielle Rechte» bezeichnet.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem freut sich über neues Abkommen Foto: XPB FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem freut sich über neues Abkommen © XPB

Der Präsident der FIA, S.E. Mohammed Ben Sulayem, erklärte: «Dies ist wahrlich der Deal des Jahrhunderts für den Rallyesport. Ich bin stolz darauf, diesen bahnbrechenden Schritt nach vorne sowie Investitionen in bisher ungekanntem Ausmaß bekannt zu geben».

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«Dies wird nicht nur den Fans, den Teilnehmern und unseren Mitgliedsverbänden weltweit echte Vorteile bringen. Diese Investition ist auch ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft unseres Sports, dessen weltweite Beliebtheit weiter zunimmt».

Ex-F1-Teamchef Eric Boullier jetzt in der Rallye-Branche in Federführung Foto: XPB Ex-F1-Teamchef Eric Boullier jetzt in der Rallye-Branche in Federführung © XPB

«Die Zukunft unserer Meisterschaften steht im Mittelpunkt jeder Entscheidung, die wir treffen, und wir haben sichergestellt, dass wir nicht nur den richtigen Partner für heute gewinnen, sondern einen, der unsere langfristige Vision teilt. Mein Dank gilt dem stellvertretenden FIA-Präsidenten für Sport, Malcolm Wilson OBE sowie seinem engagierten Team, die dies ermöglicht haben. Ich freue mich darauf, eng mit unserem neuen Veranstalter zusammenzuarbeiten».“.

Vizepräsident Malcolm Wilson stand im Mittelpunkt der Verhandlungen, die seit zwei Jahren andauerten. Der Brite ergänzte: «Ich habe mein gesamtes Berufsleben in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft verbracht, daher weiß ich genau, was dieser Sport für seine Teilnehmer, seine Veranstalter und vor allem seine Fans bedeutet. In über 40 Jahren in diesem Sport habe ich noch nie Investitionen in dieser Größenordnung im Rallyesport gesehen - dieser Deal ist wirklich so bedeutend. Ich blicke voller Optimismus darauf, was er für die Fans, die Teilnehmer und die Veranstalter bedeutet».

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«Von Anfang an lag unser Fokus darauf, einen Partner zu finden, der nicht nur das enorme Potenzial der Rallye-Weltmeisterschaft erkennt, sondern auch ihren Charakter, ihre Tradition und die Verantwortung versteht, die mit der Gestaltung ihrer Zukunft einhergeht».

Faszination Rallye-Sport: Rallye Monte-Carlo 2026 Foto: Red Bull Faszination Rallye-Sport: Rallye Monte-Carlo 2026 © Red Bull

«Cosmobilis und Park Square Capital teilen diese Ambition. Angesichts einer neuen Ära, die mit den WRC27-Regeln bevorsteht und der Einrichtung eines bahnbrechenden Wachstumsfonds durch die FIA zur Förderung der Entwicklung des Sports ist dies eine echte Chance, die Meisterschaft zu stärken, ihr globales Publikum zu vergrößern und die Zukunft zu gestalten, die dieser Sport und seine Fans verdienen».

Schon heute spektakulärer Sport soll mit neuem Promoter noch besser werden Foto: Red Bull Schon heute spektakulärer Sport soll mit neuem Promoter noch besser werden © Red Bull

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Die FIA hat herausgestellt, dass es sich hierbei um eine Vereinbarung handelt, die ganz im Sinne des Sports selbst konzipiert wurde und darauf abzielt, Vorteile für Fans, Teilnehmer, Veranstalter und die Mitgliedsverbände der FIA zu schaffen. Mit dieser Vereinbarung möchte die FIA den Rallyesport zugänglicher, wettbewerbsfähiger und wirtschaftlich erfolgreicher machen.

Angesichts des Wachstums des Sports wird sich die FIA weiterhin auf eine starke Führung und klare Vorschriften konzentrieren, die die Grundlage für den langfristigen Erfolg des Rallyesports bilden.

Malcolm Wilson fädelte das neue Promoter-Abkommen verantwortlich mit ein Foto: XPB Malcolm Wilson fädelte das neue Promoter-Abkommen verantwortlich mit ein © XPB

Cosmobilis, die in Frankreich ansässige Plattform für Automobiltechnologie und -dienstleistungen, hat gemeinsam mit dem privaten Kreditinvestor Park Square Capital den Akteuren der Rallye-WM und -EM bereits ehrgeizige Pläne vorgestellt.

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Der Vorsitzende und CEO von Cosmobilis, Jean-Louis Mosca, ist entschlossen, die Rallye-Weltmeisterschaft zu einem «globalen Maßstab für den Motorsport» zu machen.

Mosca sagte: «Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in der Transformation von Cosmobilis. Seit unserer Gründung war es unser Ziel eine Gruppe aufzubauen, die in der Lage ist, das gesamte Automobil-System durch Technologie, Daten und wertschöpfende Plattformen zu vernetzen. Die Rallye-WM- und EM bedeuten eine enorme Beschleunigung dieser Strategie».

«Wir erwerben nicht nur die kommerziellen Rechte an einer Weltmeisterschaft: Wir bauen eine internationale Plattform auf, auf der Hersteller, Partner, Medien, Technologie und Fans zusammenkommen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Rallye-WM zum globalen Maßstab für den Motorsport machen und gleichzeitig einen Motor für nachhaltiges Wachstum für das gesamte Cosmobilis-Ökosystem schaffen».

Martino Ghezzi, Partner bei Park Square Capital, fügte hinzu: «Die Rallye-WM und -EM sind legendäre Meisterschaften mit einer außergewöhnlichen Tradition und weltweiter Anziehungskraft. Wir freuen uns sehr, sowohl Kapital als auch strategische Unterstützung bereitzustellen, um ihr bedeutendes Potenzial auszuschöpfen. Wir blicken der Zusammenarbeit mit Cosmobilis und Eric Boullier in diesem nächsten Kapitel erwartungsvoll entgegen».

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«Cosmobilis bringt beispielloses Fachwissen und ein einzigartiges Netzwerk in der Automobilbranche mit, während Erics umfangreiche Erfahrung und sein tiefgreifendes Verständnis des globalen Motorsports ihn ideal dafür qualifizieren, das Unternehmen durch seine nächste Wachstums- und Entwicklungsphase zu führen».

Wie allgemein erwartet hat der neue Veranstalter den ehemaligen McLaren-und Lotus-F1-Teamchef Eric Boullier zum CEO von WRC Promoter ernannt.

Rallyesport: Zu neuen Ufern Foto: Red Bull Rallyesport: Zu neuen Ufern © Red Bull

Der Franzose erklärte: «Ich nehme diese Herausforderung mit Begeisterung und Entschlossenheit an, aber auch mit Bescheidenheit und einem starken Verantwortungsbewusstsein – um diese außergewöhnlichen Meisterschaften noch spannender zu gestalten».

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«Gemeinsam mit der FIA und unseren Partnern wollen wir jede Runde zu einem spektakulären Ereignis machen, das Fans auf der ganzen Welt begeistert. Das Ziel ist klar: Wir wollen die Meisterschaften als globale Marken von Weltklasse etablieren und zu einem Motor für nachhaltiges Wachstum machen, der eng auf die technologischen und ökologischen Herausforderungen der Gegenwart abgestimmt ist».