Yamaha Racing Experience: Fahren in Misano mit Manzi, Gardner & Co.

Mit einer beeindruckenden Auswahl an legendären Rennsport-Ikonen wird das von Yamaha Motor Europe organisierte Event Yamaha-Fans und internationale Größen der Szene zusammenbringen – für zwei unvergessliche Tage voller Action auf der Rennstrecke.

Werbung

Werbung

Neben dem Nervenkitzel, auf der Rennstrecke des grandiosen Misano World Circuit Marco Simoncelli zu fahren, genießen die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, ihre Rennidole aus der internationalen Rennszene kennenzulernen, von ihnen zu lernen und mit ihnen zusammen auf die Strecke zu gehen.

Fahren mit den Yamaha-Assen aus der Superbike-WM

An der Yamaha Racing Experience 2026 wird das Superbike-Werksteam mit den Fahrern Andrea Locatelli und Xavi Vierge teilnehmen, ebenso wie Remy Gardner vom GYTR GRT Yamaha Team und Stefano Manzi, den Supersport-Weltmeister 2025. Auch das Endurance-Werksteam YART wird mit den Fahrern Marvin Fritz, Karel Hanika und Leandro «Tati» Mercado vertreten sein.

Zudem werden zahlreiche prominente Gäste und VIPs erwartet. In den vergangenen Jahren durften bereits Persönlichkeiten wie Valentino Rossi und Toprak Razgatlioglu begrüßt werden. Weitere Ankündigungen hierzu werden folgen.

Werbung

Werbung

Nostalgische Momente werden vom Yamaha Racing Heritage Club geboten: einige der ikonischsten Yamaha-Rennmaschinen werden zurück auf die Strecke gebracht – begleitet von Legenden wie Giacomo Agostini, Carlos Lavado und Luca Cadalora.