Yamaha Racing Experience: Fahren in Misano mit Manzi, Gardner & Co.

Es gibt 2026 wieder eine Yamaha Racing Experience: Am 18. und 19. Juni können Besitzer einer Yamaha der R-Serie in Misano gemeinsam mit den Superbike-Assen auf die Rennstrecke gehen.

Rolf Lüthi

Von

Produkte

Yamaha Racing Experience: Die R-Modelle werden von der Leine gelassen
Foto: Yamaha
Yamaha Racing Experience: Die R-Modelle werden von der Leine gelassen
© Yamaha

Mit einer beeindruckenden Auswahl an legendären Rennsport-Ikonen wird das von Yamaha Motor Europe organisierte Event Yamaha-Fans und internationale Größen der Szene zusammenbringen – für zwei unvergessliche Tage voller Action auf der Rennstrecke.

Neben dem Nervenkitzel, auf der Rennstrecke des grandiosen Misano World Circuit Marco Simoncelli zu fahren, genießen die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, ihre Rennidole aus der internationalen Rennszene kennenzulernen, von ihnen zu lernen und mit ihnen zusammen auf die Strecke zu gehen.

Fahren mit den Yamaha-Assen aus der Superbike-WM

An der Yamaha Racing Experience 2026 wird das Superbike-Werksteam mit den Fahrern Andrea Locatelli und Xavi Vierge teilnehmen, ebenso wie Remy Gardner vom GYTR GRT Yamaha Team und Stefano Manzi, den Supersport-Weltmeister 2025. Auch das Endurance-Werksteam YART wird mit den Fahrern Marvin Fritz, Karel Hanika und Leandro «Tati» Mercado vertreten sein.

Zudem werden zahlreiche prominente Gäste und VIPs erwartet. In den vergangenen Jahren durften bereits Persönlichkeiten wie Valentino Rossi und Toprak Razgatlioglu begrüßt werden. Weitere Ankündigungen hierzu werden folgen.

Nostalgische Momente werden vom Yamaha Racing Heritage Club geboten: einige der ikonischsten Yamaha-Rennmaschinen werden zurück auf die Strecke gebracht – begleitet von Legenden wie Giacomo Agostini, Carlos Lavado und Luca Cadalora.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Yamaha Racing Experience ist exklusiv für Besitzer der R-Serie von Yamaha geöffnet: R1M, R1, R9, R7 und R6, einschließlich aller leistungsstarken GYTR-Varianten. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Mit 499 Euro für zwei Tage Misano Circuit ist dieses Angebot ein Schnäppchen.

Link zu Info und Anmeldung

