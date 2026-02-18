Yamaha Ténéré Spirit Camps: Abenteuer pur im Gelände

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Yamaha ruft die Ténéré-Gemeinde zusammen: Im Frühjahr 2026 finden zwei Ténéré Spirit Camps statt, die alles bieten, was das Enduro-Herz begehrt. Den Auftakt macht das Wochenende vom 18. und 19. April in Niedergörsdorf bei Berlin. Auf dem 30 Hektar grossen Gelände des Ténéré Spirit Center by ARLITT MotoEvents steht das zweitägige «EnduroFlow»-Training im Fokus, um das eigene Fahrlevel unter professioneller Anleitung zu pushen.
Wer lieber die neuesten Modelle ausprobiert, kann Maschinen wie die Ténéré 700 World Raid oder die kleine WR125R ausgiebig testen. Der Samstagabend gehört dem Austausch unter Gleichgesinnten am Lagerfeuer beim zünftigen BBQ. Vom 16. bis 17. Mai zieht der Tross weiter nach Stadtoldendorf. Im bekannten Mammutpark Enduro Center wird Offroad-Faszination grossgeschrieben. Neben Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittene gibt es ein spezielles Training für die WR125R, an dem bereits Nachwuchsfahrer ab 16 Jahren teilnehmen können.
An beiden Events kann die Yamaha 700 Ténéré World Raid kostenlos getestet werden- Das Tagestraining mit der WR125R kostet 299 €, die zweitägigen Trainings 499 €- Sollten die Trainings bereits ausgebucht sein, bietet Yamaha kostenlose Probefahrten mit der aktuellen Adventure-Flotte an. Auch hier rundet das Community-Erlebnis am Abend das Programm ab. Da die Plätze pro Camp limitiert sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung für das Camp in Niedergörsdorf oder Stadtoldendorf.
