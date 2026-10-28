Zontes ZT903-R: Dreizylinder-Roadster der Mittelklasse aus China

Der chinesische Hersteller Zontes legt nach. Während die 703er-Reihe mit dem ersten hauseigenen Dreizylinder-Motor (699 ccm, 95 PS) gerade im europäischen Markt anrollt, setzt der Mutterkonzern Guangdong Tayo Motorcycle bereits zur nächsten Evolutionsstufe an.

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Anders als anfänglich vermutet, nutzt die 903-R nicht einfach eine aufgebohrte Variante des bekannten 703er-Aggregats. Die Zeichnungen bestätigen ein eigenständiges Motorgehäuse und ein neu konstruiertes Motoren-Layout. Brancheninsider aus China sprechen von einem Hubraum zwischen 875 und 900 ccm. Während das 703er-Triebwerk mit 95 PS punktgenau auf die A2-Drosselbarkeit ausgelegt ist, zielt der neue Triple ungeniert auf maximale Performance. Leistungswerte von rund 135 PS stehen im Raum, womit Zontes die japanische und europäische Konkurrenz in diesem Segment direkt ins Visier nimmt.

Gemäss den Patentzeichnungen ein völlig neu konstruierter Dreizylindermotor Foto: Tayo/Zontes Gemäss den Patentzeichnungen ein völlig neu konstruierter Dreizylindermotor © Tayo/Zontes

Auch fahrwerksseitig zieht Zontes alle Register. Die Konstruktion basiert auf einem neu entworfenen Aluminiumguss-Hauptrahmen mit verschraubtem Rahmenheck. Blickfang ist eine mächtige Einarmschwinge, die das Hinterrad führt. Die Abgasanlage verläuft unter dem Motor zu einem kompakten Katalysator und mündet in zwei hochgezogenen Endrohren direkt unter der Sitzbank.

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Bei den Bremskomponenten deutet sich ein Wechsel an: Während die 703-Modelle auf Nissin-Zangen setzen, lassen die Detaillayouts der 903-R auf radial montierte Monoblock-Vierkolbenzangen von Brembo schließen. Vorne arbeitet eine üppig dimensionierte USD-Teleskopgabel, die wie das hintere Federbein voll einstellbar ausfallen dürfte.

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Das Styling der ZT 903-R gibt sich kompromisslos scharfkantig. Die Frontpartie wird von übereinander angeordneten LED-Linsenscheinwerfern dominiert. Am wuchtigen Tank sitzen auffällige, weit nach vorn gezogene Verkleidungselemente mit integrierten Winglets, die bei höheren Geschwindigkeiten für Abtrieb sorgen sollen. Das Heck zeigt sich extrem kurz und luftig. Lenkerendspiegel, ein großes TFT-Farbdisplay im Cockpit und einstellbare Fußrasten gehören ebenso zum Erscheinungsbild wie die Sensorik eines serienmäßigen Quickshifters für kupplungsfreie Schaltvorgänge.

Kantiges Design mit Winglets, Underseat-Auspuff und Kurzheck Foto: Tayo/Zontes Kantiges Design mit Winglets, Underseat-Auspuff und Kurzheck © Tayo/Zontes

Dass es sich bei den Zeichnungen keineswegs um ein reines Designkonzept handelt, beweisen zulassungsrelevante Details wie die vorgeschriebenen Seitenreflektoren an der Gabel, der massive Auspuffsammler sowie die Halterung für das Kennzeichen. Prototypen der Maschine wurden in China bereits auf öffentlichen Straßen bei Testfahrten gesichtet.

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Offiziell hat Zontes die ZT903-R noch nicht angekündigt. Da die Motorradmesse EICMA in Mailand jedoch unmittelbar bevorsteht, könnte Zontes die ZT903-R als Concept Bike oder seriennahe Studie auf dem Messestand in Italien herzeigen. Die Serienfertigung und die Markteinführung in Europa dürften frühestens im Verlauf des Jahres 2027 folgen.

Naheliegend sind danach weitere Modellvarianten auf derselben technischen Plattform – etwa ein Supersportler (ZT903-RR?), ein Crossover-Bike (ZT903-T?) und eine Reiseenduro (ZT903-F?). Sollte Tayo Motors die aggressive Preispolitik der kleineren Modelle beibehalten, könnte die ZT903-R den Markt für leistungsstarke Mittelklasse-Roadster gehörig aufmischen.