MissionH24 présente sa nouvelle voiture de course à hydrogène

La troisième génération de la voiture de course à hydrogène de l'Automobile Club de l'Ouest et de H24Project a un look spectaculaire. La voiture devrait atteindre une vitesse de 320 km/h et rouler pour la première fois en 2025.

L'organisateur du Mans, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), accorde une grande importance à l'hydrogène. A partir de 2026, une catégorie hydrogène devrait voir le jour aux 24 Heures du Mans, ce qui intéresse par exemple Toyota. Mais indépendamment des constructeurs, l'ACO fait également avancer le sujet. En collaboration avec la société GreenGT (qui s'appelle désormais H24Project), deux voitures de course à hydrogène ont déjà été présentées par le passé - la LMPH2G et la H24. La troisième génération a maintenant été présentée.

La nouvelle voiture, qui ressemble davantage à une hypercar, n'a pas encore de nom. Il est possible de soumettre des propositions via les médias sociaux. Le nom final sera communiqué le 13 novembre. La nouvelle voiture de course à hydrogène est une évolution de la LMPH2G et de la H24 - et peut bien sûr faire beaucoup mieux.

Le poids devrait être de 1.300 kg. La vitesse de pointe visée est de 320 km/h. Une pile à combustible doit fournir 300 kilowatts. L'hydrogène est stocké dans deux réservoirs d'une capacité de 3,9 kg chacun et sous une pression de 700 bars. Il devrait ainsi être possible de rouler pendant environ 25 à 30 minutes.

Une batterie au lithium recueille l'énergie de freinage et doit fournir jusqu'à 400 kilowatts. Le bolide est ensuite propulsé par un moteur électrique qui entraîne l'essieu arrière. Celui-ci devrait alors fournir 650 kilowatts. Il n'est pas nécessaire de changer de vitesse - la voiture n'a qu'une seule vitesse.

Comme pour la LMPH2G et la H24, le châssis est fourni par Adess. Comme on le sait, cette entreprise est également l'un des quatre fournisseurs de châssis LMP3. Le partenaire pneumatique est Michelin. La nouvelle voiture de course (qui n'a pas encore de nom) est encore en cours de développement. L'assemblage du premier exemplaire devrait commencer en janvier 2025. Les premiers essais débuteront ensuite.