MissionH24 presenta la nuova auto da corsa a idrogeno

L'idrogeno è molto presente nell'agenda dell'organizzatore di Le Mans, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest). A partire dal 2026, alla 24 Ore di Le Mans dovrebbe esserci una classe a idrogeno: Toyota, ad esempio, è interessata a questo progetto. Ma indipendentemente dai costruttori, anche l'ACO sta portando avanti la questione. Insieme all'azienda GreenGT (ora chiamata H24Project), in passato sono già state presentate due auto da corsa a idrogeno: la LMPH2G e la H24. Ora è stata presentata la terza generazione.

La nuova vettura, che ora assomiglia più a una hypercar, non ha ancora un nome. I suggerimenti possono essere inviati tramite i social media. Il nome definitivo sarà annunciato il 13 novembre. La nuova auto da corsa a idrogeno è un ulteriore sviluppo della LMPH2G e della H24 - e può ovviamente fare molto meglio.

Il peso sarà di 1.300 kg. La velocità massima prevista è di 320 km/h. La cella a combustibile deve generare 300 kilowatt. Una cella a combustibile deve fornire 300 kilowatt. L'idrogeno è immagazzinato in due serbatoi da 3,9 kg ciascuno e pressurizzato a 700 bar. Ciò dovrebbe consentire di guidare per circa 25-30 minuti.

Una batteria al litio raccoglie l'energia di frenata e dovrebbe fornire fino a 400 kilowatt. Il racer è poi spinto da un motore elettrico che aziona l'asse posteriore. Questo produrrà 650 kilowatt. Non è necessario cambiare marcia: l'auto ha una sola marcia.

Come per la LMPH2G e la H24, il telaio è di Adess. Come è noto, questa azienda è anche uno dei quattro fornitori di telai LMP3. Il partner per i pneumatici è Michelin. La nuova vettura da corsa (ancora senza nome) è attualmente ancora in fase di sviluppo. L'inizio dell'assemblaggio della prima vettura è previsto per gennaio 2025. Successivamente, inizieranno i primi test drive.