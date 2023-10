MissionH24 apresenta novo carro de corrida a hidrogénio

A terceira geração do carro de corrida a hidrogénio do Automobile Club de l'Ouest e do H24Project tem um aspeto espetacular. Prevê-se que o carro atinja uma velocidade de 320 km/h e que corra pela primeira vez em 2025.

por Oliver Müller - Automatic translation from German

O hidrogénio está muito presente na agenda do organizador de Le Mans, o ACO (Automobile Club de l'Ouest). A partir de 2026, deverá haver uma classe de hidrogénio nas 24 Horas de Le Mans - a Toyota, por exemplo, está interessada nisso. Mas, independentemente dos construtores, o ACO também está a promover a questão. Em conjunto com a empresa GreenGT (agora denominada H24Project), já foram apresentados no passado dois carros de corrida a hidrogénio - o LMPH2G e o H24. Agora foi apresentada a terceira geração.

O novo carro, que agora se assemelha mais a um hipercarro, ainda não tem nome. As sugestões para este nome podem ser enviadas através das redes sociais. O nome final será anunciado a 13 de novembro. O novo carro de corrida a hidrogénio é uma evolução do LMPH2G e do H24 - e pode, naturalmente, fazer muito melhor.

O peso deverá ser de 1.300 quilogramas. A velocidade máxima prevista é de 320 km/h. A célula de combustível deve gerar 300 quilowatts. Uma célula de combustível deve fornecer 300 quilowatts. O hidrogénio é armazenado em dois depósitos, cada um com 3,9 kg e pressurizado a 700 bar. Isto deverá permitir uma condução de cerca de 25 a 30 minutos.

Uma bateria de lítio recolhe a energia de travagem e deverá fornecer até 400 quilowatts. O piloto é então impulsionado por um motor elétrico que acciona o eixo traseiro. Este produzirá então 650 quilowatts. Não há necessidade de mudar de velocidade - o carro tem apenas uma mudança.

Tal como acontece com o LMPH2G e o H24, o chassis é da Adess. Como é sabido, esta empresa é também um dos quatro fornecedores de chassis LMP3. O parceiro de pneus é a Michelin. O novo carro de corrida (ainda sem nome) está atualmente em desenvolvimento. O início da montagem do primeiro carro está previsto para janeiro de 2025. Depois disso, começarão os primeiros testes de condução.