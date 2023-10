Confermati due inviti per la 24h di Le Mans 2024

La 24 Ore di Le Mans è la più grande classica di endurance del motorsport internazionale. Tuttavia, Le Mans è anche un evento a inviti. Ciò significa che l'organizzatore ACO (Automobile Club de l'Ouest) decide autonomamente chi può partecipare. Nel 2024, la 24 Ore di Le Mans è prevista per il weekend del 15/16 giugno.

L'anno prossimo, 62 auto saranno nuovamente ammesse a gareggiare a Le Mans. In linea di principio, le auto da corsa iscritte al FIA WEC come partecipanti alla stagione completa nel 2024 gareggeranno a Le Mans (come di consueto). Il motivo è molto semplice: la 24 Ore di Le Mans fa parte del World Sports Car Championship.

Oltre alle iscrizioni al WEC, però, ci sono altri biglietti per Le Mans 2024, che vengono assegnati dall'ACO tramite inviti in base ai risultati ottenuti. Per poter effettivamente riscattare questi permessi di ingresso, tuttavia, i rispettivi team devono soddisfare diverse condizioni.

Gli inviti vengono distribuiti, ad esempio, attraverso la classifica generale finale della European Le Mans Series 2023. Il finale di stagione della ELMS si svolgerà il 22 ottobre a Portimão. Anche l'Asian Le Mans Series, che si terrà nel prossimo inverno, assegna inviti LM. Un'altra novità di quest'anno è che il vincitore del titolo nella Bronze Cup del GT World Challenge Europe riceverà un invito per la classe LMGT3 a Le Mans 2024.

I biglietti per Le Mans 2024 vengono distribuiti anche attraverso la serie IMSA. Il campionato americano ha già avuto il suo finale di stagione alla scorsa Petit Le Mans. Qui George Kurtz ha vinto il Jim Trueman Award, che va al miglior pilota gentleman LMP2. Brendan Iribe ha vinto il Bob Akin Award per il miglior pilota gentleman GT.

Kurtz e Iribe possono ora, in teoria, cercare squadre che affrontino con loro la sfida di Le Mans 2024. Il biglietto di Kurtz, se incassato, varrebbe per la classe LMP2 a Le Mans. Il biglietto per Iribe nella nuova categoria LMGT3. L'IMSA distribuisce anche un terzo biglietto per Le Mans, che sarebbe destinato alla classe hypercar.