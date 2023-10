Foram confirmados dois convites para as 24h Le Mans 2024

No final da época de 2023 da série IMSA, o campeonato americano apresentava os títulos Jim Trueman Award e Bob Akin Award, que incluem um bilhete para as 24 horas de Le Mans de 2024.

As 24 Horas de Le Mans são o maior clássico de resistência do desporto automóvel internacional. No entanto, Le Mans é também um evento por convite. Isto significa que o organizador ACO (Automobile Club de l'Ouest) decide por si próprio quem pode participar. Em 2024, as 24 Horas de Le Mans estão previstas para o fim de semana de 15/16 de junho.

No próximo ano, 62 automóveis poderão voltar a competir em Le Mans. Por uma questão de princípio, os carros de corrida inscritos no FIA WEC como entradas de época completa em 2024 irão competir em Le Mans (como habitualmente). A razão por detrás disto é muito simples: as 24 Horas de Le Mans fazem parte do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos.

No entanto, para além das inscrições no WEC, existem outros bilhetes para Le Mans 2024, que são atribuídos pelo ACO através de convites com base nos resultados alcançados. No entanto, para poderem resgatar estas autorizações de entrada, as respectivas equipas têm de cumprir várias condições.

Os convites são distribuídos, por exemplo, através da classificação geral final do European Le Mans Series 2023. O final da época do ELMS terá lugar a 22 de outubro em Portimão. O Asian Le Mans Series, que se realizará no próximo inverno, também atribui convites da LM. Outra novidade deste ano é que o vencedor do título na Taça de Bronze do GT World Challenge Europe receberá um convite para a classe LMGT3 em Le Mans 2024.

Os bilhetes para Le Mans 2024 também são distribuídos através da IMSA Series. O campeonato americano já teve o seu final de época no passado Petit Le Mans. Aqui, George Kurtz recebeu o Prémio Jim Trueman, atribuído ao melhor piloto da classe LMP2. Brendan Iribe ganhou o Prémio Bob Akin para o melhor piloto de GT.

Kurtz e Iribe podem agora, em teoria, procurar equipas para enfrentar o desafio de Le Mans 2024 com eles. O bilhete de Kurtz, se for levantado, contará para a classe LMP2 em Le Mans. O bilhete de Iribe na nova categoria LMGT3. A IMSA também distribui um terceiro bilhete para Le Mans, que seria então para a classe dos hipercarros.