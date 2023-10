Gibson continuera à fournir le moteur des LMP2 à partir de 2026

Dans la catégorie LMP2, le renouvellement du contrat moteur était à l'ordre du jour. Pour ce faire, la FIA et l'ACO avaient lancé en mai un appel d'offres pour savoir qui fournirait les groupes pour la catégorie prototype à partir de 2026. Le choix est désormais fait. Gibson Technology fournira le moteur LMP2 pendant cinq saisons à partir de 2026. Plusieurs facteurs ont été pris en compte dans l'appel d'offres - notamment la puissance, le poids et la fiabilité, les coûts d'exploitation et de maintenance, les coûts des pièces de rechange, la structure d'information et les capacités de service après-vente, mais aussi la durabilité et l'empreinte environnementale et carbone.

À partir de 2026 également, le moteur LMP2 sera un V8 atmosphérique de 4,2 litres de cylindrée. Depuis 2017, Gibson est le fournisseur exclusif de la catégorie LMP2 et depuis lors, on roule avec la puissance d'un V8 et une cylindrée de 4,2 litres. Actuellement, on ne sait pas encore si le moteur 2026 sera un tout nouveau groupe - ou si l'ancien moteur sera simplement mis à jour.

Depuis 2017, seuls quatre châssis sont autorisés en LMP2 : Oreca, Dallara, Multimatic et Ligier. Ces quatre fournisseurs sont actuellement aussi au départ dans la catégorie LMDh. Reste à savoir si, à partir de 2026, les quatre seront effectivement alignés avec des voitures LMP2. Actuellement, presque toutes les LMP2 en compétition sont des Oreca 07.

En outre, la catégorie LMP2 disparaîtra du FIA WEC à partir de 2024. Seules les 24h du Mans seront encore présentes dans le championnat du monde. Quinze places ont été réservées à cet effet dans le peloton de 62 voitures. En dehors de cela, les LMP2 participeront encore à l'European Le Mans Series, à l'Asian Le Mans Series et à la série américaine IMSA.