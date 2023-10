Gibson fornirà anche il motore per la LMP2 a partire dal 2026

Il costruttore britannico è stato scelto dalla FIA e dall'ACO per continuare a fornire il propulsore per la classe LMP2. Gibson Technology sarà quindi il partner del motore per altre cinque stagioni.

Nella categoria LMP2, il rinnovo del contratto per i motori era all'ordine del giorno. A tal fine, a maggio la FIA e l'ACO avevano indetto una gara d'appalto per stabilire chi avrebbe dovuto fornire i propulsori per la classe prototipo a partire dal 2026. Ora la selezione è stata fatta. Gibson Technology fornirà il motore LMP2 per cinque stagioni a partire dal 2026. Nella gara d'appalto sono stati presi in considerazione diversi fattori, tra cui la potenza, il peso e l'affidabilità, i costi operativi e di manutenzione, i costi dei pezzi di ricambio, la struttura informativa e le capacità del servizio clienti, ma anche la sostenibilità e l'impronta ambientale e di carbonio.

Sempre a partire dal 2026, il motore della LMP2 sarà un V8 ad aspirazione naturale con una cilindrata di 4,2 litri. Gibson è il fornitore unico della classe LMP2 dal 2017 e da allora le vetture funzionano con motori V8 e 4,2 litri di cilindrata. Non è ancora chiaro se il motore del 2026 sarà un'unità completamente nuova o se il vecchio motore sarà semplicemente aggiornato.

Dal 2017, solo quattro telai sono stati ammessi in LMP2: Oreca, Dallara, Multimatic e Ligier. Questi quattro fornitori sono attualmente in gara anche nella categoria LMDh. Resta da vedere se tutti e quattro correranno effettivamente con vetture LMP2 a partire dal 2026. Attualmente, quasi tutte le LMP2 in gara sono Oreca 07.

La classe LMP2 scomparirà anche dal FIA WEC a partire dal 2024. Solo alla 24h di Le Mans faranno ancora parte del WEC. A tal fine, sono stati riservati 15 posti nel campo delle 62 auto. A parte questo, le LMP2 continueranno a competere nella European Le Mans Series, nella Asian Le Mans Series e nella American IMSA Series.