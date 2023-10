A Gibson também fornecerá o motor para os LMP2 a partir de 2026

Na categoria LMP2, a renovação do contrato de motores estava na ordem do dia. Para o efeito, a FIA e o ACO lançaram um concurso em maio para determinar quem deveria fornecer as unidades de potência para a classe de protótipos a partir de 2026. Agora, a seleção foi feita. A Gibson Technology fornecerá o motor LMP2 durante cinco épocas a partir de 2026. Vários factores foram considerados no concurso - incluindo a potência, o peso e a fiabilidade, os custos de funcionamento e manutenção, os custos das peças sobresselentes, a estrutura de informação e as capacidades de serviço ao cliente, mas também a sustentabilidade e a pegada ambiental e de carbono.

Também a partir de 2026, o motor do LMP2 será um V8 naturalmente aspirado com uma cilindrada de 4,2 litros. A Gibson tem sido o único fornecedor da classe LMP2 desde 2017 e, desde então, os carros têm funcionado com potência V8 e 4,2 litros de cilindrada. Ainda não é claro se o motor de 2026 será uma unidade completamente nova - ou se o motor antigo será apenas atualizado.

Desde 2017, apenas quatro chassis são permitidos nos LMP2: Oreca, Dallara, Multimatic e Ligier. Estes quatro fornecedores estão atualmente a competir também na categoria LMDh. Resta saber se os quatro irão efetivamente correr com carros LMP2 a partir de 2026. Atualmente, quase todos os LMP2 em competição são Oreca 07.

A classe LMP2 também desaparecerá do FIA WEC a partir de 2024. Apenas nas 24h de Le Mans continuarão a fazer parte do WEC. Para o efeito, foram reservados 15 lugares no lote de 62 carros. Para além disso, os LMP2 continuarão a competir no European Le Mans Series, no Asian Le Mans Series e no American IMSA Series.