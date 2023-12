22 LMP2 en ELMS pour la saison 2024

Les 24 Heures du Mans sont la grande classique d'endurance du sport automobile international. L'organisateur ACO (Automobile Club de l'Ouest) est également leader mondial dans le sport des prototypes. Par le biais de sa filiale LMEM (Le Mans Endurance Management), diverses séries de courses sont organisées, comme par exemple le FIA WEC (en collaboration avec la FIA), les Asian Le Mans Series, la Le Mans Cup ou encore les European Le Mans Series.

Cette dernière vient d'annoncer la liste provisoire des engagés pour la saison 2024 - et elle est bien remplie avec 43 voitures. En tête, on trouve 22 LMP2 (dont huit dans un sous-classement Pro-Am). Les LMP2 ont été bannies du FIA WEC pour la saison 2024 et ne participeront plus au championnat du monde qu'à l'événement phare de la saison, les 24 Heures du Mans.

Lors de la grande classique dans la Sarthe française, 15 places devraient être réservées aux LMP2. Une grande partie de ces 15 places sera certainement alimentée par les voitures actives dans l'ELMS. (Des LMP2 issues de l'AsLMS et de la série américaine IMSA devraient également se rendre au Mans). Ainsi, l'ELMS donne également un premier aperçu de la catégorie LMP2 au Mans.

Les 22 LMP2 inscrites à l'ELMS en 2024 sont bien entendu des Oreca 07, les constructeurs concurrents ayant (presque) disparu du marché des LMP2. Les noms d'équipes intéressantes sont certainement Vector Sport, United Autosports et InterEuropol Competition, qui étaient tous encore au départ de la FIA WEC avec leurs LMP2 en 2023.

L'équipe Duqueine est également de retour en LMP2 ELMS. Mais l'écurie française sera également présente en 2024 dans la catégorie Hypercar de la FIA WEC, où elle s'occupera sportivement de la nouvelle Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione. Du point de vue allemand, Proton Competition et Iron Lynx - Proton seront présents en ELMS avec une Oreca chacun.

En plus des 22 LMP2, dix LMP3 et onze GT3 ont été inscrites pour l'ELMS 2024. Les GT3 remplacent les voitures GTE qui seront utilisées jusqu'en 2023. Vous trouverez ici la liste provisoire des voitures.