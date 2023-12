La ELMS si presenta con una formazione davvero forte nella stagione 2024 con 22 LMP2

La 24 Ore di Le Mans è la grande classica di endurance del motorsport internazionale. L'organizzatore ACO (Automobile Club de l'Ouest) è anche il leader mondiale delle gare di prototipi. Attraverso la sua filiale LMEM (Le Mans Endurance Management) vengono organizzate diverse serie di gare, come il FIA WEC (insieme alla FIA), l'Asia Le Mans Series, la Le Mans Cup e l'European Le Mans Series.

Quest'ultima ha ora annunciato l'elenco provvisorio di iscritti per la stagione 2024 - ed è davvero pieno, con 43 auto. In testa ci sono 22 LMP2 (otto delle quali in una sottogara Pro-Am). Come è noto, le LMP2 sono state bandite dal FIA WEC per la stagione 2024 e gareggeranno nel WEC solo nella gara clou della stagione, la 24 Ore di Le Mans.

Alla grande classica della Sarthe in Francia, 15 posti saranno probabilmente riservati alle LMP2. Una buona parte di questi 15 posti sarà sicuramente occupata da vetture attive nell'ELMS. (È probabile che a Le Mans arrivino anche le LMP2 della AsLMS e della serie americana IMSA). L'ELMS offre quindi anche una prima approssimativa anteprima della classe LMP2 a Le Mans.

Tutte le 22 LMP2 iscritte alla ELMS nel 2024 sono ovviamente Oreca 07. I costruttori concorrenti sono (quasi) scomparsi dal mercato delle LMP2. Nomi di team interessanti sono sicuramente Vector Sport, United Autosports e InterEuropol Competition, tutti ancora in gara nel FIA WEC con le loro LMP2 nel 2023.

Anche il team Duqueine torna nella ELMS LMP2. Tuttavia, la squadra francese gareggerà anche nella classe hypercar del FIA WEC nel 2024, dove fornirà supporto sportivo alla nuova Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione. Dal punto di vista tedesco, Proton Competition e Iron Lynx - Proton parteciperanno con un'Oreca alla ELMS.

Oltre alle 22 LMP2, per la ELMS 2024 sono state iscritte anche dieci LMP3 e undici GT3. Le GT3 sostituiranno le vetture GTE che saranno utilizzate fino al 2023. L'elenco provvisorio degli iscritti è disponibile qui.