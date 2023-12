O ELMS terá um alinhamento muito forte na época de 2024 com 22 LMP2

O European Le Mans Series iniciará a próxima época de 2024 com 43 veículos, com 22 carros LMP2 à cabeça do pelotão. O campo LMP2 também dá uma indicação aproximada das 24 Horas de Le Mans.

As 24 Horas de Le Mans são a grande clássica de resistência do desporto automóvel internacional. O organizador ACO (Automobile Club de l'Ouest) é também o líder mundial das corridas de protótipos. Através da sua filial LMEM (Le Mans Endurance Management), são organizadas várias séries de corridas, tais como o FIA WEC (juntamente com a FIA), o Asia Le Mans Series, a Le Mans Cup e o European Le Mans Series.

Esta última anunciou agora a lista provisória de inscritos para a época de 2024 - e está mesmo cheia, com 43 carros. No topo estão 22 LMP2s (oito dos quais estão numa sub-corrida Pro-Am). Como é sabido, os LMP2 foram banidos do FIA WEC para a época de 2024 e só competirão no WEC no ponto alto da época, as 24 Horas de Le Mans.

Na grande clássica de Sarthe, em França, serão provavelmente reservados 15 lugares para os LMP2. Uma grande parte destes 15 lugares será certamente preenchida pelos carros activos no ELMS. (É provável que os LMP2 do AsLMS e da série americana IMSA também venham a Le Mans). Assim, o ELMS proporciona também uma primeira antevisão da classe LMP2 em Le Mans.

Todos os 22 LMP2 registados para o ELMS em 2024 são, naturalmente, Oreca 07. Os construtores concorrentes (quase) desapareceram do mercado dos LMP2. Os nomes de equipas interessantes são certamente Vetor Sport, United Autosports e InterEuropol Competition, que ainda competiam no FIA WEC com os seus LMP2 em 2023.

A equipa Duqueine também está de volta ao ELMS LMP2. No entanto, a equipa de corrida francesa também competirá na classe de hipercarros do FIA WEC em 2024, onde dará apoio desportivo ao novo Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione. Do ponto de vista alemão, a Proton Competition e a Iron Lynx - Proton vão inscrever um Oreca no ELMS.

Para além dos 22 LMP2, foram também inscritos dez LMP3 e onze GT3 para o ELMS 2024. Os GT3 substituirão os carros GTE que serão utilizados até 2023. A lista provisória de inscritos pode ser consultada aqui.