Une BMW M Hybrid V8 devient une Art Car aux 24h du Mans

BMW sera à nouveau de la partie lors de l'édition 2024 des 24h du Mans. Dans la catégorie hypercar, le constructeur bavarois présentera deux M Hybrid V8. L'un des deux bolides aura un look très particulier, conçu par Julie Mehretu. Il en résultera une nouvelle Art Car, ce qui est une grande tradition chez BMW dans le sport automobile.

"La perspective de participer aux 24 Heures du Mans avec une BMW Art Car est une motivation supplémentaire pour toute l'équipe M Motorsport afin de préparer la BMW M Hybrid V8 le plus parfaitement possible pour cette grande scène. En cette 100e année d'existence de la course et 25 ans après la dernière victoire de BMW au Mans, y gagner avec une BMW Art Car serait pour nous tous le plus grand succès possible", a déclaré Franciscus van Meel (directeur général de BMW M GmbH).

BMW présentera l'aspect final de la BMW Art Car le 21 mai. Mehretu veut se baser sur le vocabulaire de couleurs et de formes d'une peinture grand format existante d'une série d'œuvres récentes. Des photographies détournées, des grilles en pointillés, des peintures au pistolet de couleur néon et les marquages gestuels iconiques de Mehretu confèrent à son design une forme visuelle abstraite. Elle transfère le motif de l'image sous la forme d'un cliché haute résolution par mappage 3D sur les contours du véhicule. C'est ainsi que naît le film artistique unique.

Il s'agira alors déjà du 20e Art Car de BMW. Les deux dernières Art Cars qui ont participé aux 24h du Mans étaient la BMW V12 LMR de Jenny Holzer en 1999 et la BMW M3 GT2 de Jeff Koons en 2010. Sheldon van der Linde, Robin Frijns et René Rast seront au volant de l'Art Car 2024. La voiture portera alors le numéro de course #20.