Una BMW M Hybrid V8 diventa un'auto d'arte alla 24h di Le Mans

BMW parteciperà ancora una volta all'edizione 2024 della 24 Ore di Le Mans. I bavaresi iscriveranno due M Hybrid V8 nella classe hypercar. Una delle due auto avrà un look molto speciale, disegnato da Julie Mehretu. Il risultato è una nuova Art Car, che è una grande tradizione di BMW nel motorsport.

"La prospettiva di partecipare alla 24 Ore di Le Mans con una BMW Art Car è un ulteriore incentivo per tutto il team M Motorsport a preparare la BMW M Hybrid V8 nel modo più perfetto possibile per questo grande palcoscenico. Nel centesimo anno di esistenza della gara e 25 anni dopo l'ultima vittoria di BMW a Le Mans, vincere con una BMW Art Car sarebbe il più grande successo possibile per tutti noi", ha dichiarato Franciscus van Meel (Direttore Generale BMW M GmbH).

BMW intende presentare l'aspetto finale della BMW Art Car il 21 maggio. Mehretu vuole utilizzare come base il vocabolario di colori e forme di un dipinto di grande formato già esistente, appartenente a una serie di opere più recenti. Fotografie alienate, griglie punteggiate, vernice spray colorata al neon e gli iconici segni gestuali di Mehretu conferiscono al suo progetto una forma visiva astratta. L'artista trasferisce il motivo dell'immagine come fotografia ad alta risoluzione sui contorni del veicolo utilizzando la mappatura 3D. In questo modo viene creato un involucro artistico unico.

Questa sarà la ventesima Art Car di BMW. Le ultime due Art Car che hanno partecipato alla 24 Ore di Le Mans sono state la BMW V12 LMR di Jenny Holzer nel 1999 e la BMW M3 GT2 di Jeff Koons nel 2010. Sheldon van der Linde, Robin Frijns e René Rast saranno al volante dell'Art Car 2024. La vettura porterà il numero di partenza #20.