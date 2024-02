Um BMW M Hybrid V8 transforma-se num carro de arte nas 24h de Le Mans

A BMW vai voltar a participar na edição de 2024 das 24 Horas de Le Mans. Os bávaros vão inscrever dois M Hybrid V8 na classe dos hipercarros. Um dos dois carros terá um visual muito especial, desenhado por Julie Mehretu. O resultado é um novo Art Car, que é uma grande tradição da BMW no desporto automóvel.

"A perspetiva de competir nas 24 Horas de Le Mans com um BMW Art Car é um incentivo adicional para toda a equipa M Motorsport preparar o BMW M Hybrid V8 da forma mais perfeita possível para este grande palco. No 100º ano de existência da corrida e 25 anos após a última vitória da BMW em Le Mans, vencer com um BMW Art Car seria o maior sucesso possível para todos nós", afirma Franciscus van Meel (Diretor Geral da BMW M GmbH).

A BMW tenciona apresentar o aspeto final do BMW Art Car no dia 21 de maio. Mehretu pretende utilizar como base o vocabulário de cores e formas de uma pintura de grande formato de uma série de trabalhos mais recentes. Fotografias alienadas, grelhas pontilhadas, tinta spray de cor néon e as icónicas marcas gestuais de Mehretu conferem ao seu design uma forma visual abstrata. A artista transfere o motivo da imagem como uma fotografia de alta resolução para os contornos do veículo utilizando mapeamento 3D. É assim que é criado o invólucro artístico único.

Este será o 20º Art Car da BMW. Os dois últimos Art Cars a competir nas 24 Horas de Le Mans foram o BMW V12 LMR de Jenny Holzer em 1999 e o BMW M3 GT2 de Jeff Koons em 2010. Sheldon van der Linde, Robin Frijns e René Rast estarão ao volante do Art Car de 2024. O carro terá o número de partida #20.