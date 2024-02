Deux invitations supplémentaires pour les 24 Heures du Mans 2024

Grâce à leur titre dans l'Asian Le Mans Series, les équipes CrowdStrike Racing by APR et Pure Rxcing obtiennent chacune un ticket supplémentaire pour les 24 Heures du Mans de cette année. La liste complète des entrées n'est pas encore connue.

Les 24 heures du Mans sont la plus grande classique d'endurance du sport automobile international. Mais Le Mans est aussi un événement sur invitation. Cela signifie que l'organisateur, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), décide lui-même qui peut y participer. En 2024, les 24 Heures du Mans sont prévues pour le week-end des 15 et 16 juin.

En 2024, 62 voitures seront à nouveau admises au Mans. En principe, les voitures de course qui seront inscrites au FIA WEC en 2024 en tant que "full season entry" participeront au Mans (comme d'habitude). La raison en est très simple : les 24 Heures du Mans font partie du championnat du monde des voitures de sport. Outre les inscriptions au WEC, il existe encore d'autres tickets pour Le Mans 2024, qui sont attribués par l'ACO via des invitations basées sur les résultats obtenus lors de la saison écoulée. Pour pouvoir effectivement utiliser cette autorisation de départ, les équipes concernées doivent toutefois remplir diverses conditions.

La saison 2023/24 de l'Asian Le Mans Series s'est achevée ce week-end à Abu Dhabi, avec à la clé des billets pour Le Mans 2024 pour le vainqueur de la catégorie LMP2 (qui compte au Mans dans la LMP2) et de la catégorie GT (qui compte en LM dans la LMGT3). Le titre LMP2 de l'AsLMS a été remporté par CrowdStrike Racing by APR et le titre GT par Pure Rxcing. Le champion AsLMS de la catégorie LMP3 (Cool Racing) ne reçoit plus d'invitation pour les 24 Heures du Mans.

Au total, onze tickets pour Le Mans ont donc été distribués en fonction des résultats obtenus : Tout d'abord, les European Le Mans Series. Algarve Pro Racing (champion LMP2 de l'ELMS), United Autosports USA (vice-champion), AF Corse (champion LMP2 Pro-Am de l'ELMS) et Cool Racing (champion LMP3 de l'ELMS) ont reçu une invitation pour la catégorie LMP2 de la grande classique. Proton Competition a reçu un billet pour la catégorie LMGT3 au Mans via l'ELMS, puisqu'ils ont remporté le titre dans la catégorie GTE en ELMS.

Via la série IMSA, CrowdStrike Racing by APR a déjà gagné une invitation pour la catégorie LMP2 au Mans. Inception Racing a également reçu une invitation via le championnat américain, qui compte dans la classe LMGT3 - tout comme Whelen Cadillac Racing, qui a obtenu un ticket pour la classe Hypercar. Pure Rxcing a également reçu une invitation LM dans la catégorie LMGT3 grâce à son titre dans la Bronze Cup du GT World Challenge Europe.

Les équipes qui détiennent un ticket pour Le Mans 2024 grâce aux résultats obtenus doivent maintenant le faire valoir auprès de l'ACO. Comme nous l'avons dit, cela est lié à diverses conditions. Les invitations validées sont ensuite ajoutées aux voitures du WEC. Ensuite, d'autres places de départ sont attribuées, ce qui porte le nombre total de véhicules à 62. Pour ces places supplémentaires, des candidatures ont dû être déposées auprès de l'ACO. La liste de départ officielle sera ensuite annoncée dans les prochains jours.