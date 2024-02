Altri due inviti per la 24 Ore di Le Mans 2024

Vincendo il titolo della Asian Le Mans Series, i team CrowdStrike Racing by APR e Pure Rxcing riceveranno ciascuno un altro biglietto per la 24 Ore di Le Mans di quest'anno. L'elenco completo dei partecipanti non è ancora noto.

La 24 Ore di Le Mans è la più grande classica di endurance del motorsport internazionale. Tuttavia, Le Mans è anche un evento a inviti. Ciò significa che l'organizzatore, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), decide autonomamente chi può partecipare. Nel 2024, la 24 Ore di Le Mans è prevista per il weekend del 15/16 giugno.

Nel 2024, a Le Mans saranno nuovamente iscritte 62 auto. Le auto da corsa registrate come partecipanti a pieno titolo al FIA WEC nel 2024 gareggeranno (come di consueto) a Le Mans. Il motivo è molto semplice: la 24 Ore di Le Mans fa parte del World Sportscar Championship. Oltre alle iscrizioni al WEC, però, ci sono altri biglietti per Le Mans 2024, che vengono assegnati dall'ACO tramite inviti basati sui risultati ottenuti nella stagione precedente. Tuttavia, per poter effettivamente riscattare questi permessi di ingresso, i team interessati devono soddisfare diverse condizioni.

La stagione 2023/24 dell'Asian Le Mans Series, che offre anche biglietti per Le Mans 2024, si è conclusa ad Abu Dhabi nel fine settimana - per il vincitore della classe LMP2 (conta come parte della LMP2 a Le Mans) e della classe GT (conta come parte della LM nella LMGT3). CrowdStrike Racing by APR ha vinto il titolo AsLMS LMP2 e Pure Rxcing il titolo GT. Tuttavia, il campione AsLMS della classe LMP3 (Cool Racing) non riceverà più un invito alla 24 Ore di Le Mans.

In totale sono stati distribuiti undici biglietti per Le Mans in base ai risultati ottenuti: In primo luogo attraverso la European Le Mans Series. Algarve Pro Racing (campione ELMS LMP2), United Autosports USA (vice-campione), AF Corse (campione ELMS LMP2 Pro-Am) e Cool Racing (campione ELMS LMP3) hanno ricevuto un invito per la classe LMP2 della grande classica. Proton Competition ha ottenuto un biglietto per la categoria LMGT3 a Le Mans attraverso l'ELMS, avendo vinto il titolo della classe GTE nell'ELMS.

CrowdStrike Racing by APR ha già ottenuto un invito per la classe LMP2 a Le Mans attraverso la serie IMSA. Anche Inception Racing ha ricevuto un invito attraverso il campionato americano, che conta nella classe LMGT3, così come Whelen Cadillac Racing, che ha ricevuto un biglietto per la classe Hypercar. Anche Pure Rxcing ha potuto sperare in un invito nella classe LMGT3 grazie al suo titolo nella GT World Challenge Europe Bronze Cup.

Tuttavia, i team che hanno ottenuto un biglietto per Le Mans 2024 grazie ai risultati ottenuti devono ora riscattarlo presso l'ACO. Come già detto, ciò è soggetto a varie condizioni. Gli inviti riscattati vengono poi aggiunti ai veicoli del WEC. Verranno quindi assegnati altri posti di partenza, che saranno riempiti fino a 62 veicoli. Per questi posti di partenza aggiuntivi è stato necessario presentare domanda all'ACO. La lista di partenza ufficiale sarà annunciata nei prossimi giorni.