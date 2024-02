Mais dois convites para as 24 Horas de Le Mans 2024

Ao vencer o título do Asian Le Mans Series, as equipas CrowdStrike Racing by APR e Pure Rxcing receberão, cada uma, outro bilhete para as 24 Horas de Le Mans deste ano. A lista completa de inscritos ainda não é conhecida.

As 24 Horas de Le Mans são o maior clássico de resistência do desporto automóvel internacional. No entanto, Le Mans é também um evento por convite. Isto significa que o organizador, o ACO (Automobile Club de l'Ouest), decide por si próprio quem pode participar. Em 2024, as 24 Horas de Le Mans estão previstas para o fim de semana de 15/16 de junho.

Em 2024, 62 carros estarão de novo inscritos em Le Mans. Os carros de corrida que estão registados como entradas de época completa no FIA WEC em 2024 irão (como habitualmente) competir em Le Mans. A razão por detrás disto é bastante simples: as 24 Horas de Le Mans fazem parte do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos. No entanto, para além das inscrições no WEC, existem outras entradas para Le Mans 2024, que são atribuídas pelo ACO através de convites baseados nos resultados obtidos na época anterior. No entanto, para poderem efetivamente resgatar estas autorizações de entrada, as equipas em causa devem igualmente preencher várias condições.

A temporada 2023/24 da Asian Le Mans Series, que também oferece bilhetes para Le Mans 2024, terminou em Abu Dhabi no fim de semana - para o vencedor da classe LMP2 (conta como parte da LMP2 em Le Mans) e da classe GT (conta como parte da LM na LMGT3). A CrowdStrike Racing by APR ganhou o título AsLMS LMP2 e a Pure Rxcing o título GT. No entanto, o campeão do AsLMS na classe LMP3 (Cool Racing) deixará de receber um convite para as 24 Horas de Le Mans.

Um total de onze bilhetes para Le Mans foram agora distribuídos com base nos resultados alcançados: Em primeiro lugar, através do European Le Mans Series. A Algarve Pro Racing (campeã do ELMS LMP2), a United Autosports USA (vice-campeã), a AF Corse (campeã do ELMS LMP2 Pro-Am) e a Cool Racing (campeã do ELMS LMP3) receberam um convite para a classe LMP2 da grande clássica. A Proton Competition recebeu um bilhete para a categoria LMGT3 em Le Mans através do ELMS, uma vez que ganhou o título da classe GTE no ELMS.

A CrowdStrike Racing by APR já ganhou um convite para a classe LMP2 em Le Mans através da série IMSA. A Inception Racing também recebeu um convite através do campeonato americano, que conta com a classe LMGT3 - tal como a Whelen Cadillac Racing, que recebeu um bilhete para a classe Hypercar. A Pure Rxcing também pôde contar com um convite para a classe LMGT3 graças ao seu título na Taça de Bronze do GT World Challenge Europe.

No entanto, as equipas que possuem um bilhete para Le Mans 2024 graças aos resultados alcançados devem agora também resgatá-lo junto do ACO. Como mencionado, isto está sujeito a várias condições. Os convites resgatados são então adicionados aos veículos do WEC. Outros lugares de partida serão então atribuídos e, assim, preenchidos até 62 veículos. Para estes lugares de partida adicionais, tiveram de ser apresentadas candidaturas ao ACO. A lista oficial de partida será anunciada nos próximos dias.