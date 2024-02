Entrylist pour les 24h du Mans 2024 avec 23 hypercars

L'organisateur du Mans, l'ACO, a publié la liste de départ provisoire pour les 24 Heures du Mans de cette année. Au total, 23 hypercars sont en tête. S'y ajoutent 16 LMP2 et 23 LMGT3.

Les 24 Heures du Mans sont chaque année le grand moment du calendrier international des voitures de sport - et l'annonce de la liste de départ correspondante est toujours attendue avec impatience. Comme les années précédentes, 62 voitures seront au départ en 2024. En tête, on trouve cette fois 23 hypercars. Cela fait plus de 15 ans qu'un tel nombre de voitures ne s'est pas battu pour la victoire finale de la classique de la Sarthe.

Il n'y a pas eu de grandes surprises. Une troisième Porsche 963 d'usine vient s'ajouter aux 19 hypercars du WEC, ainsi qu'une deuxième Cadillac de Cadillac Racing (lire Chip Ganassi Racing) et une Cadillac de Whelen Cadillac Racing (lire Action Express Racing). Un deuxième exemplaire de la nouvelle Lamborghini SC63 sera présent au Mans (comme on pouvait s'y attendre). Dans un premier temps, une deuxième Porsche 963 de Proton Competition n'est pas invitée. Cette voiture figure toutefois en première position sur la liste de réserve, pour les voitures qui pourraient prendre le relais en cas de retrait d'un bolide invité.

16 LMP2 ont été confirmées par l'ACO. Du côté des équipes, de nombreux noms connus de l'European Le Mans Series (ELMS) sont représentés. Le nombre de 16 LMP2 est plutôt inattendu. Jusqu'à présent, l'ACO avait toujours estimé qu'un maximum de 15 LMP2 serait autorisé. En dehors des 24 Heures du Mans, les LMP2 ne sont plus autorisées dans les courses du WEC depuis 2024.

Alors que 18 GT3 sont alignées dans le WEC 2024, elles seront 23 lors de la classique du Mans. Proton Competition a une Ford Mustang supplémentaire, JMW Motorsport vient avec une Ferrari 296, Inception Racing avec une McLaren 720S, GR Racing avec une Ferrari 296 - tout comme Spirit of Race. La liste provisoire des entrées est disponible ici.