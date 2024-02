Elenco iscritti alla 24 Ore di Le Mans 2024 con 23 hypercars

La 24 Ore di Le Mans è ogni anno il grande evento del calendario internazionale delle auto sportive e l'annuncio della relativa lista di partenza è sempre molto atteso. Come di consueto negli ultimi anni, anche nel 2024 saranno presenti sulla griglia di partenza 62 vetture. Questa volta, 23 hypercar compongono lo schieramento di punta. Da oltre 15 anni non si vedevano così tante auto in lotta per la vittoria assoluta nella classica della Sarthe.

Non ci sono state grandi sorprese. Alle 19 hypercar del WEC si aggiungeranno una terza Porsche 963 ufficiale, una seconda Cadillac del Cadillac Racing (cioè Chip Ganassi Racing) e una Cadillac del Whelen Cadillac Racing (cioè Action Express Racing). Come previsto, ci sarà una seconda Lamborghini SC63 a Le Mans. Inizialmente, una seconda Porsche 963 di Proton Competition non è stata invitata. Tuttavia, questa vettura è la numero uno nell'elenco di riserva delle auto che possono salire se una vettura invitata viene ritirata.

16 LMP2 sono state confermate dall'ACO. Tutte le vetture sono Oreca 07, con molti nomi noti della European Le Mans Series (ELMS) rappresentati a livello di team. Il numero di 16 LMP2 è piuttosto inaspettato. Finora, l'ACO aveva sempre detto che sarebbero state ammesse al massimo 15 LMP2. Come è noto, le LMP2 non sono più ammesse alle gare del WEC al di fuori della 24 Ore di Le Mans dal 2024.

Mentre ci saranno 18 vetture GT3 nel WEC 2024, ce ne saranno 23 nella classica a Le Mans. Proton Competition avrà una Ford Mustang in più, JMW Motorsport avrà una Ferrari 296, Inception Racing una McLaren 720S e GR Racing una Ferrari 296, così come Spirit of Race. L 'elenco provvisorio delle iscrizioni è disponibile qui.