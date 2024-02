Lista de inscritos para as 24 Horas de Le Mans 2024 com 23 hipercarros

O organizador de Le Mans, ACO, publicou a lista provisória de inscritos para as 24 Horas de Le Mans deste ano. Um total de 23 hipercarros formam o topo da grelha. Há também 16 carros LMP2 e 23 LMGT3.

por Oliver Müller - Automatic translation from German

As 24 Horas de Le Mans são o grande destaque do calendário internacional de carros desportivos todos os anos - e o anúncio da lista de partida correspondente é sempre aguardado com grande expetativa. Como tem sido habitual nos últimos anos, 62 carros estarão de novo na grelha em 2024. Desta vez, 23 hipercarros compõem o alinhamento de topo. Há mais de 15 anos que não se viam tantos carros a lutar pela vitória geral no clássico de Sarthe.

Não houve grandes surpresas. Aos 19 hipercarros do WEC juntam-se um terceiro Porsche 963 de fábrica, um segundo Cadillac da Cadillac Racing (Chip Ganassi Racing) e um Cadillac da Whelen Cadillac Racing (Action Express Racing). Como esperado, haverá um segundo Lamborghini SC63 em Le Mans. Inicialmente, um segundo Porsche 963 da Proton Competition não foi convidado. No entanto, este carro é o número um na lista de reserva para carros que podem subir se um carro convidado for retirado.

16 LMP2 foram confirmados pelo ACO. Todos eles são Oreca 07, com muitos nomes bem conhecidos do European Le Mans Series (ELMS) representados na equipa. O número de 16 LMP2 é bastante inesperado. Até agora, o ACO tinha sempre dito que seriam permitidos um máximo de 15 LMP2. Como é sabido, os LMP2 já não são permitidos nas corridas do WEC fora das 24 Horas de Le Mans desde 2024.

Enquanto haverá 18 carros GT3 no WEC de 2024, haverá 23 no clássico de Le Mans. A Proton Competition terá um Ford Mustang adicional, a JMW Motorsport terá um Ferrari 296, a Inception Racing um McLaren 720S e a GR Racing um Ferrari 296 - tal como a Spirit of Race. A lista provisória de inscritos está disponível aqui.