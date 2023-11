La prévente des billets pour les 24h du Nürburgring 2024 est lancée

Chaque année, les fans des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring attendent cela avec impatience : le coup d'envoi de la prévente des billets pour la classique de la Nordschleife du 30 mai au 2 juin 2024 a été donné. Dès maintenant et jusqu'au 17 mai 2024, les billets d'entrée sont disponibles dans la billetterie des 24h sur www.24h-rennen.de. La prévente est également en ligne sur le site du Nürburgring à l'adresse www.nuerburgring.de. Parallèlement, la prévente pour les ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, qui auront lieu l'année prochaine du 13 au 14 avril, a déjà été mise en ligne.

L'année prochaine, les fans des 24h du Nürburgring bénéficieront d'un bonus particulier. En effet, dans le cadre de la collaboration avec le SRO Motorsports Group, les 24h de l'Eifel accueilleront non seulement les participants de l'Intercontinental GT Challenge, mais les fans profiteront également de ce partenariat : ceux qui souhaitent assister aux deux 24h de Spa-Francorchamps (27-30 juin 2024) et aux ADAC RAVENOL 24h Nürburgring pourront prochainement acheter un pack de billets et économiser 15% : Les deux billets pour l'événement ne coûteront que 126,65 € au lieu de 149 € (somme des prix individuels). La boutique en ligne de ces billets est actuellement en préparation et sera bientôt en ligne.

Ainsi, tous les billets qui feront le bonheur des fans des 24h seront disponibles juste avant Noël - traditionnellement, ils se trouvent souvent sous le sapin de Noël. Il en va de même pour l'annuaire des éditions Groupe C, qui sera disponible à partir de décembre 2023. Sur 272 pages, il propose une rétrospective complète des 24h de cette année - que l'on peut également combiner avec l'anticipation de 2024 : Le package très apprécié composé de l'annuaire et du billet d'entrée à l'événement sera bientôt disponible sur le site de la maison d'édition(www.gruppec-verlag.de) au prix réduit de 145 € (au lieu de 185 € pour un achat individuel).