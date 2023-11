Avviata la prevendita dei biglietti per la 24h del Nürburgring 2024

È iniziata la prevendita dei biglietti per la 24 ore del Nürburgring del prossimo anno. Per la prima volta, c'è un pacchetto di biglietti con la 24h di Spa, poiché la gara nell'Eifel fa parte per la prima volta dell'IGTC.

I fan dell'ADAC RAVENOL 24h del Nürburgring lo aspettano con impazienza ogni anno: è stato dato il segnale di inizio della prevendita dei biglietti per la classica del Nordschleife dal 30 maggio al 2 giugno 2024. Da oggi fino al 17 maggio 2024, i biglietti sono disponibili presso la biglietteria 24h sul sito www.24h-rennen.de. La prevendita dei biglietti è disponibile anche online sulla homepage del Nürburgring all'indirizzo www.nuerburgring.de. Allo stesso tempo, è stata aperta la prevendita dei biglietti per le qualifiche dell'ADAC 24h del Nürburgring, in programma il 13-14 aprile del prossimo anno.

L'anno prossimo ci sarà una sorpresa speciale per i fan della 24h del Nürburgring. Nell'ambito della collaborazione con SRO Motorsports Group, la 24h dell'Eifel non solo accoglierà i partecipanti dell'Intercontinental GT Challenge, ma anche i fan potranno beneficiare della partnership: chi vorrà partecipare alle due 24h classiche di Spa-Francorchamps (27-30 giugno 2024) e all'ADAC RAVENOL 24h del Nürburgring potrà presto acquistare un pacchetto di biglietti con un risparmio del 15%: Ciò significa che i biglietti per entrambi gli eventi costeranno solo 126,65 euro invece di 149 euro (somma dei prezzi individuali). Il negozio online per questi biglietti è in fase di preparazione e sarà online a breve.

Ciò significa che tutti i biglietti che rendono felici i fan della 24h saranno disponibili in tempo per Natale - tradizionalmente si trovano spesso sotto l'albero di Natale. Questo vale anche per l'annuario del Gruppe-C-Verlag, che sarà disponibile a partire da dicembre 2023. In 272 pagine è contenuta una rassegna completa della 24h di quest'anno, a cui è possibile abbinare anche le anticipazioni per il 2024: L'apprezzato pacchetto composto da annuario e biglietto dell'evento sarà presto disponibile sul sito web dell'editore(www.gruppec-verlag.de) a un prezzo scontato di 145 euro (anziché 185 euro se acquistato singolarmente).