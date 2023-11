Lançada a venda antecipada de bilhetes para as 24h de Nürburgring 2024

Começou a venda antecipada de bilhetes para a corrida de 24 horas do próximo ano em Nürburgring. Pela primeira vez, existe um pacote de bilhetes com as 24h de Spa, uma vez que a corrida no Eifel faz parte do IGTC pela primeira vez.

Todos os anos, os fãs das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring esperam impacientemente por isto: foi dado o sinal de partida para a venda antecipada de bilhetes para o clássico de Nordschleife, de 30 de maio a 2 de junho de 2024. A partir de agora e até 17 de maio de 2024, os bilhetes estão disponíveis na loja de bilhetes 24h em www.24h-rennen.de. A venda antecipada de bilhetes também está disponível online na página inicial de Nürburgring em www.nuerburgring.de. Ao mesmo tempo, a venda antecipada de bilhetes para as eliminatórias das 24h de Nürburgring do ADAC, agendadas para 13 e 14 de abril do próximo ano, também já está online.

No próximo ano, os fãs das 24h de Nürburgring terão um presente especial. No âmbito da cooperação com o SRO Motorsports Group, as 24h de Eifel não só acolherão os participantes do Intercontinental GT Challenge, como também os fãs beneficiarão da parceria: quem pretender assistir aos dois clássicos das 24h de Spa-Francorchamps (27 - 30 de junho de 2024) e às ADAC RAVENOL 24h de Nürburgring poderá em breve adquirir um pacote de bilhetes e poupar 15%: Isto significa que ambos os bilhetes para o evento custarão apenas 126,65 euros em vez de 149 euros (soma dos preços individuais). A loja em linha para estes bilhetes está atualmente a ser preparada e estará disponível em breve.

Isto significa que todos os bilhetes que fazem a alegria dos fãs do 24h estarão disponíveis a tempo do Natal - tradicionalmente, encontram-se debaixo da árvore de Natal. O mesmo se aplica ao anuário do Gruppe-C-Verlag, que estará disponível a partir de dezembro de 2023. Em 272 páginas, há uma análise exaustiva das 24 horas deste ano - e pode também combiná-la com a antecipação de 2024: O popular pacote de anuário e bilhete para o evento estará brevemente disponível através do sítio Web da editora(www.gruppec-verlag.de) por um desconto de 145 euros (em vez de 185 euros se comprado individualmente).