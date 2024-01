Lionspeed GP 2024 à nouveau avec la Porsche 911 GT3 R

Les premières semaines de 2024 sont plus occupées que jamais pour l'équipe Lionspeed GP, qui se prépare à une saison particulière. Basée non loin du légendaire circuit du Nürburgring, l'équipe disputera la saison prochaine sa première saison en tant qu'écurie de course totalement indépendante et concourra dans plusieurs domaines de la course GT.

Lionspeed GP a été fondée en 2019 par les pilotes Patrick Kolb et José Garcia et a déjà participé à quelques-unes des plus grandes courses d'endurance du monde, notamment à plusieurs éditions des 24 heures du Nürburgring avec des voitures GT3 d'Audi et de Porsche. Cette saison, l'équipe agira de manière indépendante et franchira une nouvelle étape dans la course d'endurance.

Kolb continuera d'agir en tant que chef d'équipe tout en conduisant la Porsche 911 GT3 R de l'équipe, qui disputera une saison GT3 sur son circuit d'origine, l'historique et exigeant Nürburgring-Nordschleife. Cela inclut la 52e édition des 24 heures du Nürburgring, qui se déroulera les 1er et 2 juin.

"Bien que Lionspeed GP entame sa sixième saison de course, notre vaste équipe est composée de professionnels ayant des décennies d'expérience dans le monde de la course", a déclaré le chef d'équipe et pilote Kolb. "L'engagement et les efforts de toutes les personnes impliquées dans ce projet passionnant nous ont permis de grandir et de remporter de nombreux succès et triomphes. En 2024, nous passerons à l'étape suivante et nous sommes impatients d'étendre les efforts de l'équipe dans le domaine technique et opérationnel pour les compétitions européennes et internationales".

Les pilotes, en plus de Patrick Kolb, seront confirmés prochainement par Lionspeed GP.

L'édition 2023 des 24 Heures s'était terminée prématurément pour Lionspeed GP après un impact. Aux côtés de Kolb, les pilotes officiels Porsche Patrick Pilet, Matt Campbell et Mathieu Jaminet avaient alors pris le volant de la 911 GT3 R. La voiture était alors engagée par Car Collection Motorsport.

Avec "Going Through Hell", l'écurie a également publié un documentaire émotionnel sur l'édition 2023 de la course et donne ainsi un aperçu des coulisses de Lionspeed GP.

Vous pouvez regarder ce documentaire d'une demi-heure ici :