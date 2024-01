Lionspeed GP 2024 ancora con la Porsche 911 GT3 R

Lionspeed GP sarà presente anche con una Porsche 911 GT3 R all'edizione 2024 della 24 ore sul Nürburgring-Nordschleife. La squadra corse gareggerà per la prima volta come team indipendente.

Le prime settimane del 2024 sono più intense che mai per il team Lionspeed GP, che si prepara a una stagione speciale. Il team, che ha sede non lontano dal leggendario Nürburgring, disputerà la prossima stagione la sua prima stagione come scuderia completamente indipendente, gareggiando in diversi settori delle corse GT.

Fondata nel 2019 dai piloti Patrick Kolb e José Garcia, Lionspeed GP ha già partecipato ad alcune delle più importanti gare di durata del mondo, tra cui diverse edizioni della 24 Ore del Nürburgring con vetture GT3 di Audi e Porsche. In questa stagione, il team opererà in modo indipendente e compirà il passo successivo nelle gare di durata.

Kolb continuerà a ricoprire il ruolo di team principal e a guidare la Porsche 911 GT3 R del team, che disputerà una stagione GT3 sul suo circuito di casa, lo storico e impegnativo Nürburgring-Nordschleife. Questo include anche la 52a edizione della 24 ore del Nürburgring, che si svolgerà l'1 e il 2 giugno.

"Sebbene Lionspeed GP stia entrando nella sua sesta stagione agonistica, il nostro ampio team è composto da professionisti con decenni di esperienza nel mondo delle corse", afferma il capo del team e pilota Kolb. "L'impegno e gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti in questo entusiasmante progetto ci hanno permesso di crescere e ci hanno portato a molti successi e trionfi. Nel 2024 faremo il passo successivo e non vediamo l'ora di espandere gli sforzi del team nelle aree tecniche e operative per le competizioni europee e internazionali."

I piloti, insieme a Patrick Kolb, saranno confermati a breve da Lionspeed GP.

L'edizione 2023 della 24 ore si è conclusa prematuramente per Lionspeed GP a causa di un incidente. Oltre a Kolb, i piloti ufficiali Porsche Patrick Pilet, Matt Campbell e Mathieu Jaminet si sono messi al volante della 911 GT3 R. La vettura era iscritta all'epoca da Car Collection Motorsport.

Con "Going Through Hell", la squadra corse ha anche pubblicato un emozionante documentario sull'edizione 2023 della gara, dando uno sguardo dietro le quinte del Lionspeed GP.

È possibile vedere il documentario di mezz'ora qui: