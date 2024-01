Lionspeed GP 2024 novamente com o Porsche 911 GT3 R

As primeiras semanas de 2024 estão mais ocupadas do que nunca para a equipa Lionspeed GP, enquanto a equipa se prepara para uma época especial. A equipa, que está sediada não muito longe do lendário Nürburgring, vai disputar a sua primeira época como uma equipa de corridas totalmente independente na próxima época, competindo em várias áreas das corridas de GT.

Fundada em 2019 pelos pilotos de corrida Patrick Kolb e José Garcia, a Lionspeed GP já competiu em algumas das maiores corridas de resistência do mundo, incluindo várias edições das 24 Horas de Nürburgring com carros GT3 da Audi e da Porsche. Esta época, a equipa irá operar de forma independente e dar o próximo passo nas corridas de resistência.

Kolb continuará a atuar como chefe de equipa, ao mesmo tempo que conduz o Porsche 911 GT3 R da equipa, que irá disputar uma temporada de GT3 no seu circuito de origem, o histórico e desafiante Nürburgring-Nordschleife. Isto também inclui a 52ª edição da corrida de 24 horas em Nürburgring, que terá lugar a 1 e 2 de junho.

"Embora o Lionspeed GP esteja a entrar na sua sexta época de corridas, a nossa vasta equipa é composta por profissionais com décadas de experiência no mundo das corridas", afirma o chefe de equipa e piloto Kolb. "O empenho e os esforços de todos os envolvidos neste excitante projeto permitiram-nos crescer e conduziram a muitos sucessos e triunfos. Em 2024, estamos a dar o próximo passo e esperamos expandir os esforços da equipa nas áreas técnica e operacional para as competições europeias e internacionais."

Os pilotos, juntamente com Patrick Kolb, serão confirmados pelo Lionspeed GP em breve.

A edição de 2023 da corrida de 24 horas terminou prematuramente para a Lionspeed GP após um acidente. Ao lado de Kolb, os pilotos da Porsche Patrick Pilet, Matt Campbell e Mathieu Jaminet assumiram o volante do 911 GT3 R. Na altura, o carro foi inscrito pela Car Collection Motorsport.

Com "Going Through Hell", a equipa de corrida também lançou um documentário emotivo sobre a edição de 2023 da corrida, dando uma visão dos bastidores do Lionspeed GP.

Pode ver o documentário de meia hora aqui: