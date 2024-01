Les ADAC 24h Nürburgring Qualifiers deviennent partie intégrante de la NLS

Dans le chaos qui règne autour de l'avenir du sport d'endurance sur la Nordschleife, les 24 Heures et la VLN Sport GmbH & Co. KG ont décidé de s'associer. Les deux courses de qualification feront partie de la NLS.

Les clubs régionaux de l'ADAC engagés sur le Nürburgring prennent au sérieux les nombreuses inquiétudes et préoccupations formulées par les participants au cours des dernières semaines.

Afin de renforcer le sport d'endurance sur le Nürburgring, la VLN Sport GmbH & Co. KG et l'ADAC Nordrhein, organisateur des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, coopéreront encore plus étroitement à l'avenir. Il a ainsi été convenu que, dans le cadre du VLN, les deux courses de l'ADAC 24h Nürburgring Qualifier seront également considérées comme des courses de championnat pour la série d'endurance du Nürburgring.

Si d'autres améliorations devaient résulter d'un échange constructif avec le Nürburgring, la VLN Sport GmbH & Co. KG reste certainement à disposition pour des discussions.

Grâce au jugement rendu par le tribunal régional supérieur de Coblence dans le cadre de la procédure d'injonction provisoire, le VLN a obtenu une sécurité de planification pour les années à venir, non seulement pour le VLN mais aussi pour tous les organisateurs de longue date sur l'ensemble du circuit du Nürburgring.