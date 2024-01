Le qualifiche della ADAC 24h del Nürburgring diventano parte della NLS

I club regionali ADAC impegnati al Nürburgring prendono sul serio le numerose preoccupazioni espresse dai partecipanti nelle ultime settimane.

Per rafforzare le gare di durata al Nürburgring, VLN Sport GmbH & Co KG e ADAC Nordrhein, in qualità di organizzatori dell'ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, collaboreranno ancora più strettamente in futuro. È stato concordato che le due gare dell'ADAC 24h Nürburgring Qualifier saranno conteggiate anche come gare di campionato per la Nürburgring Endurance Series come parte del VLN.

Se da uno scambio costruttivo con il Nürburgring dovessero scaturire ulteriori miglioramenti, la VLN Sport GmbH & Co KG continuerà a essere disponibile a discutere.

La VLN ha creato una sicurezza di pianificazione per i prossimi anni non solo per la VLN, ma anche per tutti gli organizzatori di lunga data del circuito del Nürburgring, grazie alla sentenza del Tribunale Regionale Superiore di Coblenza nel procedimento di ingiunzione provvisoria.